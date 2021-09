Ainsi, outre les 6 filiales détenues à 100 % avec lesquelles un accord a été signé, deux actions supplémentaires de filiales ont été nanties : Allcargo Inland Private Park et Allcargo multimodal. (Image représentative)

Allcargo (AGLL) a, au cours de l’exercice 2020, conclu un accord avec Blackstone real estate Asia urban (BRE) pour transférer 90% de son portefeuille de 5 mn sq.ft. (accord conclu avec 6 filiales jusqu’à ce jour) sur une base achevée et louée, ainsi que des projets de développement greenfield supplémentaires. L’investissement réalisé par BRE à ce jour est de Rs 3,37 milliards (identique à l’exercice 20, avec ~ Rs 89,3 millions de fonds propres). Au cours de l’exercice 21, AGLL a reçu Rs 605mn de Madanhatti Logistics and Industrial Park (MLIP), Venktpura Logistics & Industrial Parks (VLIP) et Allcargo Logistics and Industrial Park (ALIP) en vue de la libération de ses participations antérieures. Le coût de construction financé par AGLL continue d’être remboursé au moyen d’un refinancement grâce à des facilités d’actualisation des loyers qui sont bien servies par les quittances de loyer. AGLL détient toujours une participation majoritaire dans Malur Logistics and Industrial Parks (MLP) et VLIP.

La direction pense qu’en dépit des retards induits par Covid, elle sera en mesure de conclure l’accord avec BRE dans les délais (révisés) convenus. Nous déclassons AGLL à HOLD de ADD après ~ 80% de démarrage au cours des 6 derniers mois.

Détails de la transaction avec BRE. AGLL a conclu des accords avec ses six filiales en propriété exclusive – MLP, ALIP, MLIP, VLIP, Kalina Warehousing (KW) et Panvel Warehousing (PW) avec BRE. Des accords de transfert d’entreprise ont été conclus avec ALIP, MLIP, MLP et VLIP transférant ~ 4,08 milliards de roupies d’actifs d’entreposage d’AGLL par le biais d’une vente au rabais. La contrepartie totale du transfert d’entreprise convertie en débentures pour ces quatre entités est de 4,14 milliards de roupies (identique à l’exercice 20).

Mise à jour sur l’entreposage. AGLL a déjà achevé sa première phase de développement d’entrepôts à travers le pays et dispose actuellement d’un espace d’entreposage opérationnel de plus de 4 millions de pieds carrés avec d’autres engagements de location portant l’espace total développé/en cours de développement à 5,7 millions. pi2 AGLL a d’autres projets en phase de planification avec un potentiel de développement de plus de 3 mn pi2.

L’option de vente de BRE est désormais évaluée à Rs 36,4 mn contre Rs 30,2 mn en glissement annuel. Si certaines conditions ne sont pas remplies dans un délai défini (initialement ~ 12 mois se terminant le 13 janvier 2021 ; le rapport annuel FY21 indique qu’il a été prolongé mais ne précise pas de calendrier), AGLL devra racheter les débentures et les capitaux propres que BRE a investi avec 16% d’intérêt. AGLL a évalué l’évaluation de l’option de vente de BRE auprès d’un évaluateur indépendant et lui a attribué la probabilité appropriée selon sa meilleure estimation et est arrivée à une valeur de Rs 36,4 mn, en hausse de ~ Rs 6 mn en glissement annuel.

Actions de 8 filiales nanties en faveur de BRE vraisemblablement contre les obligations que BRE a prolongées conformément au rapport annuel FY20 ; aucun autre détail partagé dans le rapport annuel FY21. Le rapport annuel FY20 a souligné que les actions du parc privé Allcargo Inland, Allcargo multimodal, KW, PW, MLIP, ALIP, MLP et VLIP ont toutes été promises en faveur de BRE. Ainsi, outre les 6 filiales détenues à 100 % avec lesquelles un accord a été signé, deux actions supplémentaires de filiales ont été nanties : Allcargo Inland Private Park et Allcargo multimodal.

