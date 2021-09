Decluttr paie 33% de plus pour les échanges d’iPhone que les opérateurs, et les lecteurs AP obtiennent 10% supplémentaires en plus

Cette histoire a été initialement publiée le 2021/09/14

D’accord, nous savons tous qu’il s’agit d’un site Android (c’est dans le nom après tout), mais nous serions négligents si nous ne reconnaissions pas que certains d’entre vous trempent activement leurs orteils dans l’étang de l’iPhone, même à ce moment précis. Pour ceux d’entre vous qui cherchent à jeter leur appareil actuel pour un nouvel iPhone 13, Decluttr vous paiera jusqu’à 33% de plus pour l’ancien téléphone que ce que la plupart des programmes de rachat d’opérateur proposent, plus 10% d’argent supplémentaire lorsque vous utilisez le code promotionnel ci-dessous.

Bien que Decluttr ait déjà fait quelques apparitions sur Android Police, c’est peut-être la première fois que certains d’entre vous en ont entendu parler. Aperçu rapide : Il s’agit d’un acheteur, d’un reconditionneur et d’un revendeur d’appareils électroniques à service complet. Nous ne parlons pas seulement de téléphones ici non plus; ils prendront des tablettes, des appareils portables, des ordinateurs portables, des consoles de jeux et plus encore, le tout en échange d’argent sonnant et trébuchant.

Combien d’argent sonnant et trébuchant, demandez-vous ? Comment 33 % de plus que votre opérateur vont débourser pour le son ? Que diriez-vous de 10 % supplémentaires (jusqu’à 30 $) en plus, exclusivement pour les lecteurs d’Android Police ? Et pour ceux qui possèdent actuellement l’un des 10 meilleurs téléphones qui conservent leur valeur au fil du temps, vous pouvez même obtenir suffisamment d’argent de Decluttr pour payer la moitié ou plus de votre nouvel iPhone. C’est génial!

Pourquoi acheter un iPhone est-il rentable ?

De manière générale, les iPhones conservent plus de leur valeur pendant une période plus longue que les appareils fabriqués par d’autres OEM, y compris Samsung et Google. Cela signifie que si vous avez actuellement un iPhone que vous cherchez à échanger, vous avez de la chance !

Sur la base de l’évaluation de l’iPhone au fil du temps, Decluttr est prêt à payer environ 760 $ pour un iPhone d’occasion, selon la marque et le modèle. Gardez à l’esprit, cependant, que les prix indiqués dans les graphiques ci-dessus sont exacts au mardi 14 septembre et qu’ils sont susceptibles de changer rapidement, bien que Decluttr souligne que ces chiffres surpassent systématiquement ce qui vous sera proposé ailleurs. Pour verrouiller la valeur de votre iPhone usagé pour les 28 prochains jours maintenant, passez au paragraphe suivant.

Comment transformer votre téléphone usagé en espèces

Prêt à encaisser votre ancien téléphone ? Pour commencer, rendez-vous sur le site Web de Decluttr ici et cliquez sur “Commencer à vendre”. À partir de là, suivez simplement les instructions pour que Decluttr puisse vous donner une évaluation calculée de votre téléphone actuel. Lorsque vous recevez un montant estimé en dollars, Decluttr verrouille finalement la valeur de votre téléphone pour les 28 prochains jours. Cela signifie qu’il ne se dépréciera plus pendant que vous attendez l’arrivée de votre nouveau téléphone.

N’oubliez pas l’avantage du lecteur Android Police ! Pour vous assurer d’obtenir votre argent supplémentaire de 10 % (avec un plafond de 30 $), saisissez simplement le code POLICE10 à la caisse.

Ensuite, dans les 28 jours suivant le début de votre évaluation, emballez votre téléphone, envoyez-le au siège de Decluttr et vous recevrez votre argent via PayPal un jour après son arrivée. Vous pouvez ensuite utiliser cet argent pour financer votre nouvel iPhone, aller à un rendez-vous galant, payer des factures ou faire tout ce que l’argent peut faire, car Decluttr vous donne de l’argent réel et utilisable – pas de crédit de stockage ou de points d’achat échangeables inutiles. Prendre plaisir!

Noter: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

