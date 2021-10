Décodage de la nouvelle règle de rapport bancaire IRS invasif de 600 $ proposée

par Rajan Laad, penseur américain :

Le droit à la vie privée est un droit humain fondamental dans tout pays démocratique.

Il est également reconnu par la Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de nombreux autres traités internationaux et régionaux.

Au-delà des lois et des proclamations, le droit à la vie privée est enraciné dans le droit inhérent du citoyen à la dignité.

Dans une démocratie, l’État est subordonné au citoyen, donc le gouvernement doit respecter les droits et la dignité du citoyen.

Le citoyen a le droit de retenir toute information qu’il juge impropre à la consommation publique, à condition que l’information ne soit liée à aucune activité criminelle.

Il ne doit pas toujours s’agir de dossiers de salaire ou de santé hautement sensibles ; un citoyen peut ne pas connaître de lui l’historique des vidéos frivoles visionnées sur YouTube. C’est un droit qui ne peut être violé.

La confidentialité est étroitement liée à la vie privée.

Alors que la vie privée concerne la personne, la confidentialité concerne l’information.

Le dictionnaire Oxford définit la confidentialité comme « le processus et l’obligation de garder une transaction, des documents, etc., privés et secrets, c’est-à-dire confidentiels ; le droit de refuser des informations, par exemple des informations médicales, à d’autres.

Tout en haut de la liste parmi les types d’informations qui méritent d’être confidentiels figurent les relevés bancaires et les informations relatives aux transactions financières.

Cependant, le nouveau projet de loi sur la réconciliation de la Chambre violerait cette confidentialité en permettant à l’IRS de surveiller les comptes bancaires de pratiquement tous les Américains. La règle obligerait les institutions financières à déclarer les flux de trésorerie de chaque compte avec plus de 600 $ en dépôts ou en transactions.

Ceci est évidemment très invasif et a causé une grande fureur.

Lorsqu’on lui a demandé si l’IRS avait les moyens de collecter plus d’informations sur les contribuables et les comptes bancaires, y compris les flux de trésorerie: « Eh bien, bien sûr, ils le font », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen. «À l’heure actuelle, sur chaque compte bancaire qui rapporte plus de 10 $ par an en intérêts, les banques déclarent les intérêts gagnés à l’IRS. Cela fait partie de la base d’informations qui comprend les W2 et les rapports sur les dividendes des autres revenus que les contribuables ont gagnés. La collecte d’informations est donc routinière.

L’objectif cité pour cet exercice est de prévenir la fraude fiscale.

La Maison Blanche affirme qu’une « amélioration des rapports d’information » générerait 700 milliards de dollars de revenus supplémentaires au cours de la prochaine décennie.

Il existe une myriade de moyens plus efficaces de réduire la fraude fiscale et d’augmenter les recettes fiscales.

Le premier et le plus simple moyen d’augmenter les recettes fiscales est de réduire les taux d’imposition et les réglementations gratuites qui grèvent les entreprises.

C’est un principe fondamental de l’économie que les recettes fiscales perçues par les gouvernements soient directement proportionnelles à la prospérité économique du pays.

À la suite des réductions d’impôts instituées par le président Trump, les recettes fédérales ont atteint des sommets sans précédent. C’était parce que plus de gens gagnaient et payaient donc des impôts. Le fait que les tarifs soient plus bas n’a pas réduit les revenus, il les a augmentés.

L’objectif cité apparaît donc comme un mensonge, comme beaucoup d’affirmations qui émanent de l’administration Biden.

Il incombe aux institutions financières d’envoyer périodiquement cette information. Par conséquent, de nombreuses heures de travail seront gaspillées dans cet effort contre-productif. Cela aura un coût considérable ; il est très probable que le client finira par payer la facture pour faciliter sa propre torture.

Alors quel est le véritable objectif ?

Il est probable que le gouvernement appliquera sélectivement cette loi invasive non seulement aux groupes cibles qu’il considère comme ses challengers politiques, mais aussi aux individus.

Tout ce que le gouvernement a à faire, c’est fouiller dans les transactions de groupes qu’il considère comme ses adversaires, comme le Parti républicain ou la campagne du président Trump ou n’importe quel grand marchand d’armes.

