Décoder le leadership pour la prochaine normalité

Le sujet du ‘Leadership’ est aussi passionnant aujourd’hui qu’il l’était à l’époque où j’ai rejoint le monde de l’entreprise il y a 30 ans. Alors que nous aurions tous fait l’expérience du leadership dans nos vies, nous aurions très rarement eu la capacité de définir « ce qui fait un bon leader ». Essayer de nous poser cette question à nous-mêmes et aux autres pourrait nous surprendre car il ne peut y avoir de réponse définie.

J’ai tellement appris des dirigeants que j’admire, à l’intérieur et à l’extérieur des entreprises, sur la façon de diriger et sur la façon dont nous pouvons tous apprendre et nous améliorer continuellement. Cependant, la signification et l’interprétation du leadership ont connu un changement de paradigme avec la pandémie et les cultures de travail virtuelles + hybrides ont besoin d’une perspective différente sur le leadership tous ensemble.

Il existe des différences critiques dans la façon dont les dirigeants influents ont géré la productivité et le moral de l’organisation pendant la crise.

# Ils se sont concentrés sur la gestion du changement et l’expérience des employés plutôt que sur le suivi des activités et des résultats quotidiens, plaçant la coopération et la collaboration au centre de leur entreprise.

# Ils ont activement engagé les membres de l’équipe dans toutes les zones géographiques pour assurer une communication solide et bidirectionnelle.

# Ils se sont efforcés d’aider chaque membre de l’équipe à s’adapter à l’environnement commercial en évolution rapide, en alignant les objectifs personnels sur les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Construire une culture de leadership à l’échelle de l’organisation

Le véritable potentiel d’un leader réside dans le fait de diriger son équipe vers le succès et la formation et de permettre à la prochaine génération de leaders en :

# Travailler en étroite collaboration avec les futurs leaders pour les coacher en leadership, développement professionnel et transformation de carrière.

# Comprendre les leaders qui travaillent avec eux sont des penseurs puissants et méritent une plate-forme pour exprimer leurs opinions.

# Communiquer, collaborer et coopérer avec ces dirigeants pour organiser et synchroniser les efforts vers un objectif final commun.

# Prendre régulièrement le pouls des équipes, identifier les risques en amont et prendre des mesures positives pour réduire, voire éliminer, ces risques.

Dans l’environnement commercial d’aujourd’hui, les dirigeants traitent avec une main-d’œuvre entièrement virtuelle à tous les niveaux – pas seulement les membres de l’équipe existants travaillant à domicile, mais aussi de nombreuses nouvelles recrues qui ont rejoint l’organisation virtuellement. Par conséquent, les dirigeants doivent explorer des moyens innovants de se connecter activement avec ces personnes, de les comprendre et d’évaluer leurs motivations, leurs objectifs, leurs ambitions, leurs compétences et leurs sensibilités.

Donner l’exemple

Pensez à Alexandre le Grand. Ses indicateurs de performance clés (KPI) étaient la formation, la discipline et le moral. La formation dépendait d’un leadership efficace. Les chefs ont remonté le moral des troupes grâce à une communication active, à un leadership et, surtout, à la confiance.

La communication est fondamentale

Traiter avec une main-d’œuvre mobile ou distante en permanence ne nous est pas étranger. Engager le leadership à tous les niveaux hiérarchiques au-dessus et au-dessous de vous est essentiel pour atteindre les objectifs personnels et organisationnels.

Réinventer les pratiques d’entreprise avant la pandémie peut aider à établir des liens significatifs au sein de l’organisation. Voici quelques idées à considérer :

1. Utilisation des réseaux sociaux d’entreprise : Nous nous connectons avec des amis et des membres de la famille sur Facebook, Twitter et Instagram, et des outils similaires sont disponibles pour le lieu de travail. Des leaders efficaces et avisés les utilisent pour forger des relations plus solides avec leurs équipes.

2. Sondages, enquêtes et talk-shows : Ce sont des outils tout aussi importants pour une communication efficace avec les membres de l’équipe. Cependant, vous devez faire connaître les résultats de ces enquêtes et sondages et démontrer votre engagement par des actions sur les résultats.

3. Réunions et conférences virtuelles : En maintenant l’accent sur l’audition et le fait d’être entendu, les dirigeants peuvent communiquer efficacement avec leurs équipes en restant en contact, que ce soit en tête-à-tête ou via des réunions et des conférences d’équipe virtuelles périodiques. Le mot-clé ici est régulier.

La collaboration est sous-estimée

Il est impossible de susciter la collaboration au sein de la main-d’œuvre sans définir deux inclinations importantes qui animent les êtres humains.

1. Quelque chose à gagner : Il ne s’agit pas seulement d’argent, de statut social, de cheminement de carrière ou même de satisfaction au travail. C’est une combinaison de tous ces besoins. Le développement des compétences, le développement d’équipes, les certifications et les programmes de mentorat constituent la boîte à outils permettant aux dirigeants de donner à leurs équipes quelque chose à espérer, de les encourager à assumer la responsabilité de cette vision et à en tirer profit.

2. Quelque chose à perdre : Ce n’est pas l’approche de la carotte et du bâton. Le « quelque chose à perdre » doit être défini comme ce que les gens ne peuvent pas gagner – pas simplement une forme de punition. Les dirigeants doivent montrer que l’équipe qui ne fait pas de progrès ne peut pas être le statu quo.

La coopération est le ciment qui lie

Cela n’est possible que lorsque les dirigeants s’efforcent d’entendre la voix des autres autant qu’ils aiment être entendus. Ils doivent apprendre à connaître les personnes avec qui ils travaillent tout en permettant à leurs équipes de mieux les connaître. Et surtout, ils doivent diriger avec honnêteté, intégrité, empathie, dignité et bravoure. Tout cela se traduit en un seul mot – charisme – le charisme qui vient avec une assurance implacable et à toute épreuve, un indicateur précis d’un leader prêt pour l’avenir.

(Par Ashok Fenn, directeur de la stratégie et de la croissance, Xebia)

