Décomposer chaque épisode de Sex, Love & goop de Netflix

Damon a son tour sur la table et devient ému quand il a presque l’orgasme alors qu’Erika le touche légèrement. On ne plaisante pas, ses yeux se révulsent dans sa tête lorsqu’elle lui effleure les poils du torse. Et puis Damon pleure après, en disant: « Oh mon Dieu, qu’est-ce qui vient de m’arriver? »

Pendant ce temps, Rama devient le roi Rama dans sa quête d’excitation sexuelle et celle de Felicita et Felicitas apprend à donner des commentaires positifs pour que le roi Rama se sente à l’aise d’être méchant. Ils font des exercices de respiration et d’aérobic les yeux bandés, puis jouent un petit rôle en tant que roi et serviteur.

Jaya et son partenaire font ensuite une démonstration, qui est définitivement NSFW et ne peut pas nécessairement être décrite. Tout ce que Damon pouvait dire était, « Eh bien, s – t. »

Cet épisode est certainement un peu plus impertinent et provoquera à coup sûr des rires nerveux, mais rappelle également qu’il est normal d’être mal à l’aise, au moins, dans l’intimité de votre propre maison.