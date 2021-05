Décomposer l’impact de Covid sur les MPME: les chocs de demande et d’offre qui déterminent les problèmes des petites entreprises

Une proportion importante de PME B2C opère dans le secteur informel, quelle que soit leur localisation. (Image représentative)

Les PME constituent l’un des principaux piliers de l’économie indienne est un fait établi en raison de leur immense contribution à l’emploi, au revenu national et aux exportations. Leur contribution en termes d’innovations est à peine mesurée au niveau national et passe donc largement inaperçue. L’envahissement inattendu de l’économie mondiale par le coronavirus a secoué l’économie indienne ainsi que ses PME. La première vague de Covid-19 (FW) et le verrouillage national mis en œuvre pour le contenir en mars-mai 2020 ont porté un coup sans précédent à ce secteur dynamique. Il s’était par ailleurs habitué à émerger et à travailler en permanence sous des contraintes / défis de diverses natures: le plus important étant d’abord, d’accéder au financement en bonne quantité et au bon moment, d’autre part, d’attirer et de retenir une main-d’œuvre qualifiée, et troisièmement, de pénétrer au niveau régional, marchés nationaux et internationaux. L’émergence de la deuxième vague (SW) du Covid-19 est également inattendue, pour laquelle le secteur est mal préparé, car il ne s’est guère remis du coup reçu de la première vague.

La deuxième vague de Covid-19 est susceptible d’avoir un impact dévastateur sur le secteur des PME en Inde, qui est devenu fragile en raison de l’assaut du Covid-19 FW. Il en est ainsi malgré ses mérites connus tels que la flexibilité, l’adaptabilité, la structure organisationnelle simple, une communication interne efficace entre le propriétaire et les employés, etc. Cependant, les données nationales et transnationales suggèrent que par rapport aux grandes entreprises, les PME ont une productivité et des niveaux de salaire inférieurs, comprenant plus souvent une technologie obsolète et une main-d’œuvre non qualifiée ou semi-qualifiée, et donc plus vulnérable aux chocs d’offre et de demande. Covid-19 FW et SW ont tous deux, précisément, généré des chocs d’offre et de demande pour les PME. Une description de ces chocs est appropriée pour comprendre la complexité des problèmes rencontrés par les PME indiennes.

En prélude, il est important de comprendre la nature / la structure des PME en Inde, en termes de relation avec le marché final. Une proportion majeure de PME dessert les marchés B2C suivis des marchés B2B, et une minorité représente une combinaison de marchés B2C et B2B. En général, les PME B2C sont plus fragiles, souvent à court d’argent, comprennent une technologie obsolète avec une main-d’œuvre non qualifiée / semi-qualifiée, dispersée à travers le pays, dans les métros, les villes, les villes et les villages. Ils utilisent invariablement les ressources locales, les compétences locales et répondent aux besoins locaux. Au contraire, les PME B2B sont soit métropolitaines / urbaines, soit situées autour de grandes entreprises, souvent soutenues par ces dernières (en termes de marchés, de finances, d’intrants technologiques / techniques, voire de ressources humaines). Par conséquent, ils sont mieux équipés en technologie, en main-d’œuvre qualifiée et en marchés relativement établis. Les PME B2C et B2B entrent souvent dans la deuxième catégorie. Une proportion importante de PME B2C opère dans le secteur informel, quelle que soit leur localisation. Dans l’Inde rurale, ce sont en grande partie des entreprises à leur propre compte (entreprises familiales).

Il est important de noter que seul le recensement économique de notre pays met en lumière l’ampleur des entreprises pour compte propre (en termes de nombre d’entreprises et d’emploi). Par conséquent, l’évaluation de l’impact de Covid-19 sur les PME se fait soit en ignorant complètement ce segment, soit en se basant sur des hypothèses. Bien entendu, nous n’avons pas d’exercice périodique de collecte de données, même pour les PME plus grandes / formelles / enregistrées (à l’exclusion du recensement SSI / MPME, le dernier en date en 2005/06). Compte tenu de cela, la seule option pour une évaluation de l’impact de Covid-19 est des enquêtes sur le terrain ou des entretiens. Cependant, il est possible d’évaluer l’impact probable si l’on peut comprendre les éventuels chocs d’offre et de demande qui émergent de la crise du Covid-19.

Lisez aussi: L’organisme hôtelier FHRAI plaide le Premier ministre Narendra Modi, d’autres pour des mesures fiscales afin d’éviter un “ effondrement complet ”

Les chocs d’approvisionnement se présentent comme suit: (i) Arrêt complet de la production en raison du verrouillage national (pendant Covid-19 FW) et des verrouillages régionaux (pendant Covid-19 SW), (ii) impact ultérieur en raison d’une perturbation de la chaîne d’approvisionnement (des intrants et des extrants), aux niveaux local, régional, national et international, (pendant Covid-19 FW) et impact partiel (dû à Covid-19 SW), (iii) mouvement massif de main-d’œuvre des métros et des villes vers les villes et villages ( pendant Covid-19 FW) et un mouvement partiel (pendant Covid-19 SW), et (iv) une réduction des flux financiers sur le marché monétaire informel, affectant ainsi négativement les opérations et la production des PME informelles / non enregistrées. En conséquence, Covid-19 FW aurait fortement réduit la production émergeant du secteur des PME (qui représentent environ 1/3 du PIB), ce qui s’est reflété dans la forte croissance négative du PIB indien (selon les estimations, le PIB se sont contractés d’environ 20% au premier trimestre de 2020/21). L’impact de Covid-19 SW sera probablement plus dévastateur, malgré l’absence de verrouillage à l’échelle nationale et les gouvernements des États ne traitant que des verrouillages partiels dans les régions les plus touchées (qui sont des régions / États plus développés du pays comprenant des métros tels que NCR Delhi, Mumbai et Bengaluru).

Les chocs de demande prennent la forme (i) d’une demande des consommateurs fortement réduite, qui affecterait directement les PME B2C (en particulier dans les industries de biens de consommation, les services tels que le tourisme, les hôtels, les restaurants en bord de route, les magasins, les chariots mobiles, les petits opérateurs de transport, etc. ), (ii) une réduction de la demande de l’industrie, ce qui affecterait les sous-traitants (PME B2B – fabricants de produits intermédiaires), (iii) une réduction de la demande d’exportation, ce qui affecterait à la fois les PME B2C et B2B. Cependant, seule une part négligeable des PME indiennes opère sur le marché d’exportation et, par conséquent, la perturbation des chaînes de valeur mondiales des multinationales peut ne pas entraver directement les PME indiennes dans une mesure considérable.

Lorsque des chocs d’offre et de demande se manifestent simultanément et de manière répétée, le secteur blessé et déjà vulnérable diminue fortement, affectant ainsi l’emploi, les revenus et même les exportations. «Infliger des blessures aux entités déjà blessées fera baisser le moral et la motivation à performer». Dans l’ensemble, l’essentiel des verrouillages, nationaux ou régionaux, sera supporté par les PME formelles / enregistrées et les PME informelles / non enregistrées, qui sont principalement confinées aux métros et aux villes. Les PME situées dans les villes et les villages porteront le plus gros du fait de la baisse de la disponibilité du financement informel. Mais certaines des entreprises pour compte propre (qui sont principalement destinées à répondre à la demande locale, en utilisant les ressources locales et les compétences locales) peuvent survivre et certaines (autofinancées) peuvent même échapper complètement au poids. Compte tenu de cela, les décideurs doivent élaborer une stratégie de décaissement des mesures de relance budgétaire et monétaire en conséquence.

MH Bala Subrahmanya est professeur au Département des études de gestion de l’Institut indien des sciences de Bangalore. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.