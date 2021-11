Décomposer quels paris de la semaine 9 ont le plus de valeur

Warren et Ben commencent par décomposer les Eagles-Chargers et se demandent si ce sera le jeu lorsque l’offensive de LA se remettra sur les rails (1:00). Ensuite, ils expliquent ce qui ne va pas avec l’offensive des Chiefs (24h00) et réagissent en temps réel à la nouvelle qu’Aaron Rodgers ne jouera pas (39h00). Ils se terminent par une analyse rapide des Bengals-Browns (49:00) et des Cardinals-49ers (58:00) avant de discuter si Mike White et les Jets peuvent provoquer un autre bouleversement sur TNF (1:10:00).

Hôtes : Warren Sharp et Ben Solak

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

