Décomposition de la finale, chances de la saison 2 ⋆ .

Ce qui suit contient les principaux spoilers du septième et dernier épisode de «Mare of Easttown».

Alors que le drame policier de HBO «Mare of Easttown» est entré dans l’air du temps ces dernières semaines, la chroniqueuse et critique culturelle Mary McNamara et l’écrivaine Meredith Blake ont échangé leurs pensées sur la mort de Det. Colin Zabel (Evan Peters) dans l’épisode 5 et les théories sur qui a tué Erin McMenamin (Cailee Spaeny) après le cliffhanger de l’épisode 6. Maintenant, après s’être réuni en vidéoconférence de Los Angeles et New York pour regarder ensemble la finale très attendue de dimanche, le paire décompose la conclusion étonnante de la série.

Mary McNamara: Je ne vais pas dire que je vous l’ai dit, mais je vous l’ai dit, et j’ai les messages Slack pour le prouver. Pardon. Il fallait juste que je dise ça.

Je suis entré dans cette finale avec trois attentes: le meurtre d’Erin McMenamin serait résolu. Ce ne serait pas qui nous avons été amenés à croire que c’était (une astuce assez intéressante car tant de personnages avaient été présentés comme des suspects probables au cours de la série). La révélation prendrait beaucoup de temps et obligerait probablement les téléspectateurs à choisir entre la surprise et le spectacle. Tant de séries deviennent tellement déterminées à réaliser une révélation choquante que l’épisode final peut ressembler davantage à un tour de magie narratif qu’à une véritable résolution des événements qui l’ont précédé.

Étonnamment, ce n’était pas le cas dans «Mare of Easttown». Tout au long de la série, la série a joué avec les dangers de supposer que la familiarité équivaut à la compréhension. Mare (Kate Winslet) est initialement présentée comme le flic classique, sinon fatigué du monde, puis fatigué d’Easttown: elle croit savoir ce qui se passe avec Betty Carroll et ses inquiétudes au sujet d’une jeune plante grimpante; avec la fille disparue de Dawn (Enid Graham) dont Mare est convaincue qu’elle est morte; avec les capacités et les sentiments de Zabel envers elle; avec sa propre santé mentale à la suite du suicide de son fils. À ses côtés, nous avons examiné la liste interminable de suspects possibles dans le meurtre d’Erin – son ex-petit ami, sa petite amie actuelle, le père d’Erin, l’ex-mari de Mare, le prêtre trop impliqué, et, alors que nous nous frayions un chemin à travers l’avant-dernier épisode, Billy Ross (Robbie Tann) ou John Ross (Joe Tippett), partant pour l’expédition de pêche la plus menaçante depuis que Neri a emmené Fredo sur le lac Tahoe.

À maintes reprises, Mare a découvert qu’il y avait des tas de choses qu’elle ne savait pas sur les gens avec qui elle avait grandi et la ville qu’elle n’avait jamais quittée, et à maintes reprises, il fallait lui rappeler qu’elle n’était pas «Mare of Easttown, »Elle était Det. Sgt. Mare Sheehan d’Easttown.

Si je suis honnête, il y a eu plusieurs fois où je souhaitais juste que Marge Gunderson de Frances McDormand apparaisse pour dire: «Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec vous à cent pour cent sur votre travail de police là-bas, Mare», mais Marge est un niveau incroyablement élevé.

Et Mare est arrivé là-bas à la fin. (Veuillez noter que j’ai donné aux lecteurs suffisamment de temps pour payer leur caution afin qu’ils ne crient pas «spoiler!»)

La révélation que Ryan Ross (Cameron Mann) avait tué Erin était une torsion de complot qui avait un sens réel, à la fois sur le plan logistique et thématique. (Cela exige également que Guy Pearce obtienne un Emmy nouvellement créé pour “Le hareng rouge le plus efficace dans une série limitée ou un téléfilm.” Sérieusement? Il était juste là pour sortir avec Mare / coucher avec Mare pour un sort?) sur les liens entre parents et enfants, à la fois à quel point ils peuvent devenir forts et déformés. Bien que je n’étais pas ravi de la révélation évidente de Mare qui a conclu si rapidement la confrontation de pêche – vous et moi nous sommes demandés tous les deux: «Euh, nous ne sommes que dans cinq minutes alors… évidemment ce n’est pas la réponse» – J’ai eu l’impression que l’épisode reprenait son rythme et nous a donné à la fois une surprise narrative et une clôture émotionnelle. Qu’as-tu pensé?

Meredith Blake: Vous pouvez dire: «Je vous l’ai dit», parce que vous l’avez fait, en fait, me le dire! Vous devriez peut-être apporter votre CV au PD d’Easttown. J’ai entendu dire qu’ils étaient un détective. (Désolé, trop tôt?)

Vous l’avez appelé tout le temps: c’était Ryan, le fils de Lori et aussi, il s’avère, l’intrus à l’air ferreté Mare a été appelé pour enquêter chez les Carrolls dans la toute première scène de la série.

Moi, par contre, j’avais tort à propos de John et surtout à propos de Richard, et je lui dois, ainsi qu’aux romanciers en difficulté devenus professeurs d’écriture créative du monde entier, des excuses: vous n’êtes pas des psychopathes. Du moins pas vous tous.

Comme vous, Mare, j’ai finalement été impressionné par la façon dont Brad Ingelsby et Craig Zobel ont réussi à bloquer l’atterrissage et ont réussi une surprise (ou semi-surprise) qui ne ressemblait pas seulement à un gadget bon marché – qui a sans doute élevé la série en fournissant clôture, liant ensemble de nombreux thèmes qui ont pénétré sous la surface au cours des six dernières semaines et, le plus important de tous, a donné à Julianne Nicholson et Kate Winslet une chance de vraiment mâcher le paysage ensemble.

Julianne Nicholson dans le rôle de Lori dans «Mare of Easttown».

(Michele K. Short / HBO)

Si John avait été le tueur, comme cela semblait être le cas environ 2,5 secondes après le début de cet épisode, alors nous aurions une tournure très insatisfaisante – ce n’était pas le seul frère louche, c’était l’autre! – une heure d’antenne à remplir et une émission qui est essentiellement consacrée aux hommes plus âgés effrayants et aux dommages qu’ils infligent (bien que ce soit toujours là). Au lieu de cela, «Mare of Easttown» finit par être une histoire plus compliquée sur la façon dont notre famille et notre communauté peuvent à la fois nous soutenir et nous détruire.

Comme vous le dites, une grande partie de la série porte en fin de compte sur le lien entre les parents et leurs enfants. Je voudrais aller plus loin en disant qu’il s’agit des efforts désespérés et même autodestructeurs que les gens vont faire pour protéger leurs proches – ou du moins garder leur famille intacte – et de l’angoisse et de la culpabilité de ne pas être à la hauteur. Ryan vole l’arme de M. Carroll et la fouette sur Erin dans une tentative impulsive de sauver le mariage de ses parents. Puis Lori ment à sa meilleure amie et laisse son mari se faire assassiner afin de protéger son fils. Nous avons eu un goût plus petit de cela lorsque Mare a planté de la drogue sur Carrie, une torsion de l’intrigue qui a peut-être été exagérée mais qui était thématiquement cohérente avec le reste de la série.

J’ai apprécié la manière élégante dont l’épisode s’est déroulé, avec plusieurs moments de résolution émotionnelle joués tranquillement mais puissants – en particulier la scène du «pardonnez-vous» entre Mare et Helen – qui s’est concrétisée par l’inévitable torsion finale, et comment Ingelsby a fermé le cercle en nous ramenant à La maison de M. Carroll pour la grande révélation. (Voici où je me vante d’avoir une vague idée que l’intrigue secondaire de Rodent-Faced Intruder allait mener quelque part. Bien que je doive demander: Ryan ressemble-t-il vraiment à un furet?)

Bien que j’aie encore des questions persistantes – qui était ce fluage de Winston qui a kidnappé toutes ces filles? Comment répète-t-on le nom de famille d’Erin? Siobhan (Angourie Rice) serait-elle vraiment entrée dans l’UC Berkeley si facilement? – le mystère fondamental a été résolu. Et moi, pour ma part, j’ai trouvé la résolution…. étonnamment satisfaisant?

La torsion-kid-did-it est peut-être trop, et je suis sûr que certains hésiteront, mais cela a fonctionné pour moi. Avez-vous eu des soucis avec ça? Pensez-vous que les téléspectateurs seront en colère contre la fin de «Mare» comme ils l’ont été avec, disons, «The Undoing»?

McNamara: Je voudrais tout à fait voir côte à côte les personnages principaux de «Mare» et «The Undoing» – Winslet a définitivement obtenu la partie courte de l’allocation de manteau. Je pense que la fin était suffisamment surprenante et avait suffisamment de sens narratif pour que tout le monde en soit satisfait. Julianne Nicholson était tout simplement sublime dans toutes les scènes extrêmement difficiles qu’elle a eues – la scène d’adieu angoissante avec Ryan, l’échange furieux avec Mare, puis son effondrement miraculeux dans une pose de Pieta avec Mare. Le spectacle appartient peut-être à Winslet, mais Nicholson possédait la finale et si elle ne gagne pas d’Emmy, les Emmys ne servent à rien.

À bien des égards, «Mare» était un bon mystère de «manoir» à l’ancienne, avec un nombre admirable de harengs rouges et de complots secondaires pour occuper les détectives et le public se demandant ce qui était important et ce qui ne l’était pas. La facilité avec laquelle Siobhan s’est glissé à Berkeley – en tant qu’étudiant étranger! – sans parler de la capacité de la famille à se le permettre (encore une fois, en tant qu’étudiant hors de l’État!) Était sans aucun doute plus chaud que prévu par Inglesby (avec l’UC s’engageant une fois de plus à laisser plus d’enfants californiens entrer, le moment était plutôt opportun. terrible). J’avais souvent l’impression que Siobhan était dans une émission complètement différente, et je ne suis pas sûr de ce que Mare envisage de faire concernant la garde des enfants maintenant qu’elle est partie, mais son intrigue secondaire, comme les fêtes d’Helen à Manhattan, a empêché la série de devenir trop sombre.

J’aurais aimé que nous ayons suivi le violeur fumant de Winston. En fin de compte, il était bien plus un méchant que le pauvre vieux Ryan et tous ceux qui l’ont couvert, même si j’ai apprécié le fait que personne n’ait fait du tir à pédale douce comme «un accident», et j’espère que cela servira de rappel à tous les propriétaires d’armes de poing de verrouiller leurs armes. J’ai aussi l’impression que nous n’avons jamais eu une image complète d’Erin, qui a eu beaucoup de relations avec des gars plus âgés mais qui, après le premier épisode, a en quelque sorte disparu dans l’anonymat du corps dans la bibliothèque.

Ce que j’aime plus que tout, c’est que la télévision américaine adopte le modèle britannique consistant à impliquer les A-listers dans des mystères de meurtre. Au Royaume-Uni, cela ressemble à une condition d’emploi – si vous voulez être un acteur célèbre, vous jouerez un détective à un moment donné de votre carrière. Je pense que «Mare» prouve pourquoi il en est ainsi; comme le savent les fans de meurtre mystère, vous ne pouvez vraiment pas battre un bon polar.

Blake: Oooh, j’adore l’idée de «Mare» en tant que version américaine de la ceinture de rouille d’un mystère de manoir, mais au lieu d’un domaine du 18ème siècle, c’est une maison sur deux niveaux d’environ 1972 dans la banlieue de Philadelphie. (Si vous avez deviné que c’était Ryan à Brandywine Park avec le pistolet de détective antique, vous gagnez!) En parlant de ça… je dirai que j’ai été un peu dérangé par toutes les armes chargées errantes dans cet épisode. Ils semblaient être entassés dans toutes les boîtes de pêche au hasard et dans chaque abri de jardin d’Easttown. Je sais que c’est la Pennsylvanie, mais allez!

Mais votre point sur le modèle de télévision britannique me fait me demander quelque chose: HBO a un historique de séries limitées de stars qui finissent par ne pas être si limitées. Je suis sûr qu’il y aura des spéculations sur un éventuel suivi de «Mare of Easttown», étant donné sa popularité, ses éloges et ses nominations probables aux Emmy. Et il semble que la porte ait été laissée légèrement entrouverte. Il y a la question de M. Winston Smoker, et la relation de Mare n’est pas complètement résolue avec Richard, qui a été rapidement emmené pour enseigner au Bates College. Comme Stephen King et Jessica Fletcher peuvent vous le dire, la petite ville du Maine est un endroit idéal pour les meurtres, les intrigues et les accents régionaux délicats. Enregistre-moi.

