Décompte final: les actionnaires d’Amazon votent contre toutes les propositions sur l’équité salariale, la technologie de la confidentialité, plus

Des manifestants devant l’assemblée annuelle des actionnaires d’Amazon en mai 2019. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Amazon la semaine dernière, les actionnaires de la société ont massivement rejeté plus d’une douzaine de propositions visant, selon les partisans, à faire de la société une entreprise citoyenne plus transparente et responsable.

Les propositions concernaient en grande partie des questions de race et d’équité, ainsi que l’utilisation antitrust et responsable de la technologie d’Amazon, telle que sa technologie de reconnaissance faciale et la caméra de sonnette Ring.

L’assemblée annuelle des actionnaires de la société se tient généralement à Seattle, mais a été organisée en ligne cette année en raison de la pandémie. Les résultats des votes ont été publiés vendredi sur le site d’entreprise d’Amazon.

Amazon s’était opposé à toutes les mesures, affirmant que l’entreprise en faisait déjà assez pour signaler et surveiller les problèmes et qu’elle s’efforçait d’amener plus de femmes et de personnes de couleur dans ses rangs supérieurs.

Les résolutions des actionnaires auraient été non contraignantes ; cependant, de telles mesures sont généralement déployées pour créer un consensus autour de certaines politiques d’entreprise et faire pression sur le conseil d’administration pour qu’il prenne des mesures.

Auparavant: les actionnaires d’Amazon s’attaquent aux problèmes les plus épineux du géant de la technologie après une année mouvementée au milieu de la pandémie

Dans la plupart des cas, les actionnaires ont voté contre les propositions par une marge d’environ deux contre un ou plus.

L’exception était une proposition qui aurait nécessité un président du conseil d’administration indépendant qui n’est pas – et n’a jamais été – le PDG de l’entreprise. Les actionnaires ont torpillé cette proposition par une marge d’environ six contre un, signalant qu’ils souhaitent que Bezos continue de jouer un rôle dans l’entreprise.

Notamment, une proposition visant à auditer l’impact de l’entreprise sur les questions de droits civils, d’équité et de diversité a été rejetée de plus près. La mesure a appelé Amazon à commander un rapport indépendant examinant, entre autres, les allégations selon lesquelles les images de surveillance des caméras de sonnette Ring d’Amazon et de l’application Neighbours associée ont été utilisées pour “marquer de manière disproportionnée des personnes de couleur comme suspectes”.

Les partisans de l’audit des droits civiques ont également signalé des accusations selon lesquelles le logiciel de reconnaissance faciale d’Amazon Web Services est utilisé pour surveiller de manière disproportionnée les personnes de couleur, les immigrants et les groupes de défense des droits civiques.

De la réunion : Jeff Bezos confiera le rôle de PDG d’Amazon à Andy Jassy le 5 juillet, anniversaire de la création de l’entreprise

En outre, ont déclaré les partisans de la motion, il a été rapporté qu’Amazon avait appliqué de manière incohérente des politiques interdisant la vente de produits sur sa plate-forme de vente au détail qui “promeuvent la haine”.

D’autres propositions appelant à plus de transparence dans les pratiques d’Amazon en matière d’embauche et de promotion de cadres qui sont des femmes et des personnes de couleur ont échoué par de plus larges marges.

Une proposition visant à nommer un ouvrier logistique horaire au conseil d’administration d’Amazon a également échoué, tout comme une proposition d’audit des impacts environnementaux des emballages du géant de la vente au détail, en particulier en ce qui concerne les plastiques s’accumulant dans les océans du monde.

La proposition de nommer un employé horaire au conseil d’administration a été présentée lors de la réunion au nom d’Oxfam America par Jennifer Bates, une employée horaire d’Amazon qui faisait partie des efforts infructueux pour syndiquer le centre de distribution de Bessemer, en Alabama.

Ce n’est pas la première fois que des mesures similaires sont proposées et échouent lors de l’assemblée des actionnaires d’Amazon.

Cette année, cependant, Amazon fait face à une série de poursuites, dont cinq ont été déposées le mois dernier, intentées par des employés de l’entreprise alléguant une discrimination fondée sur le sexe et la race.

De plus, le meurtre de George Floyd en garde à vue à Minneapolis a mis les questions d’équité raciale au premier plan dans l’esprit du public. Les dirigeants d’Amazon se sont exprimés sur les réseaux sociaux et dans des articles de blog en faveur du mouvement Black Lives Matter.

Voici le décompte final des votes sur les propositions des actionnaires :

Une proposition d’actionnaire demandant un rapport sur la due diligence client : 126.093.181 pour, 231.103.314 contre

Une proposition d’actionnaire demandant une politique de président de conseil indépendant obligatoire : 52 557 765 pour, 299 204 942 contre

Une proposition d’actionnaire demandant des rapports supplémentaires sur le sexe/la rémunération raciale : 93 415 729 pour, 267 093 612 contre

Une proposition d’actionnaire demandant un rapport sur les données de promotion : 64 913 836 pour ; 294 816 522 contre

Une proposition d’actionnaire demandant un rapport sur les matériaux d’emballage : 127 811 216 pour ; 231 830 287 contre

Une proposition d’actionnaire demandant un rapport d’audit sur la diversité et l’équité : 158 884 190 pour ; 200 719 903 contre

Une proposition d’actionnaire demandant une politique alternative de candidature aux administrateurs : 63 114 460 pour ; 297 945 126 contre

Une proposition d’actionnaire demandant un rapport sur la stratégie de concurrence et les risques : 120 544 009 pour ; 236 846 573 contre

Une proposition d’actionnaire demandant une réduction supplémentaire du seuil de convocation d’assemblées spéciales : 123 327 426 pour ; 238 071 476 contre

Une proposition d’actionnaire demandant des rapports supplémentaires sur le lobbying : 125 796 239 pour ; 234 754 900 contre

Une proposition d’actionnaire demandant un rapport sur l’utilisation par les clients de certaines technologies : 122 673 640 pour ; 234 690 392 contre