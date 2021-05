Déconcentration fiscale: le Centre s’en tient à l’estimation budgétaire de mai malgré un manque à gagner

La 14e Commission des finances a augmenté la part des États dans le pool fiscal divisible à 42% contre 32%.

Malgré un ralentissement probable des recettes fiscales en mai, probablement le mois le plus touché de cet exercice en raison du verrouillage induit par Covid, le Centre a maintenu la décentralisation fiscale vers les États conformément à l’estimation budgétaire (BE) pour le mois.

Comme en avril, les gouvernements des États ont reçu Rs 39.175 crore au titre de la dévolution fiscale en mai, a déclaré à FE un haut responsable du ministère des Finances.

En suivant la tendance de l’année précédente, le Centre pourrait s’en tenir à BE pour la déconcentration dans les premiers mois et procéder aux ajustements vers la fin de cet exercice, pour tenir compte d’un déficit de recettes.

Le Centre a fixé un objectif de dévolution de Rs 6,66 crore lakh au cours de l’exercice 22, soit une augmentation annuelle de 12%. Au cours de l’exercice 21, les dévolutions fiscales étaient normales en avril-mai, mais elles ont été légèrement abaissées à partir de juin, les revenus ayant été touchés par le verrouillage induit par Covid. Grâce au dynamisme des recettes fiscales au T4FY21, le Centre avait libéré au total Rs 5,95 lakh crore ou 8,2% de plus en déconcentration par rapport à l’estimation révisée (RE) pour FY21. Pourtant, la dévolution était de Rs 1,89 lakh crore inférieure à la FY21BE de Rs 7,84 lakh crore. La déconcentration en FY21 était en baisse de 8,5% d’une année sur l’autre, tandis que les recettes fiscales brutes du Centre (GTR) ont connu une augmentation de 0,6% sur un an (à Rs 20,16 lakh crore).

L’utilisation agressive de la voie de la cessation par le Centre pour renforcer ses recettes fiscales a ralenti ces dernières années la croissance du pool fiscal divisible, ce qui a eu un impact négatif sur les recettes fiscales des États. Bien que la tendance ait été présente tout au long de la 14e période d’attribution de la Commission des finances (FY16-FY20), elle était plus visible pendant FY20, avec des transferts fiscaux en baisse, ce qui n’est pas conventionnel. Au cours de l’exercice 20, les transferts fiscaux aux États ont diminué de 15% par an.

La 14e Commission des finances a augmenté la part des États dans le pool fiscal divisible à 42% contre 32%. Ironiquement, l’utilisation accrue de la voie de la cessation / surtaxe par le Centre depuis lors a entraîné une baisse de la part des États dans les recettes fiscales brutes du Centre (y compris le produit de la cessation / surtaxe).

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.