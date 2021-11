Déconnexion : le public rejette les positions politiques des entreprises, tandis que les dirigeants d’entreprise sont favorables, selon une enquête

La plupart des électeurs disent que les entreprises ne devraient pas s’exprimer sur les problèmes sociaux, alors que la plupart des dirigeants d’entreprise pensent qu’ils le devraient, selon un nouveau sondage d’opinion.

Alors que 63 % des dirigeants d’entreprise « conviennent sans équivoque que les entreprises devraient s’exprimer sur les questions sociales », seuls 36 % des votants sont du même avis, selon un sondage mené par le groupe Brunswick.

« Comme le montrent les données, l’impulsion organisationnelle à peser sur n’importe quel problème social est ignorée par le public, déconnectée de ce que les gens veulent, et diminue même la réputation de l’entreprise », explique le cabinet de conseil.

Les dirigeants d’entreprise « surestiment largement » l’importance de s’exprimer sur les questions sociales, selon l’entreprise, même par rapport aux électeurs de Biden – 63% des dirigeants contre 51% des électeurs de Biden.

Selon l’étude, les dirigeants d’entreprise « ont également une idée très exagérée de l’efficacité de la communication d’entreprise sur les questions sociales par rapport aux électeurs ». La plupart des dirigeants (74 %) pensent que les communications d’entreprise sur la justice sociale ont été efficaces, par rapport à une minorité d’électeurs (39 %) qui sont d’accord.

Plus de 60 % des votants pensent que « les entreprises ne s’expriment sur les problèmes sociaux que pour mieux paraître aux consommateurs et ne sont pas sincères », alors qu’une solide majorité de dirigeants pensent que leurs actions sont plus vertueuses, avec 57% déclarant : « les entreprises s’expriment sur problèmes sociaux parce qu’ils veulent obtenir un vrai changement.

Les groupes sont également divisés sur la hiérarchisation des problèmes. Par exemple, alors que les deux groupes classent les soins de santé comme leur principal problème, les dirigeants classent le changement climatique, la confidentialité des données, le racisme et la violence armée comme leurs deuxième à cinquième problèmes les plus importants, dans l’ordre. Les électeurs classent les sans-abri comme leur deuxième problème, suivi de la santé mentale, du chômage et de la prévention du crime.

Brunswick attribue cette déconnexion à « The Talking Trap » – où l’engagement accru des entreprises amène le public à penser que les efforts sont inauthentiques.

Pour éviter ce piège, Brunswick recommande aux entreprises de rendre leurs communications réfléchies et tangibles. « Les déclarations et les symboles – même sincères – peuvent être nécessaires mais ils ne sont pas suffisants », conseille la société. « Les organisations doivent être prêtes à le soutenir avec un investissement aussi tangible que sérieux – des dons en espèces, des dons de produits, des dons de temps rémunéré de vos employés et avec vos pratiques commerciales quotidiennes. »

Pour ce sondage, Brunswick Group a interrogé 301 dirigeants d’entreprise et 800 personnes qui ont voté à l’élection présidentielle de 2020 du 29 septembre au 7 octobre 2021.