in

Décontractée et au tennis, Cynthia Rodríguez arpente les rues de Bilbao | Instagram

La belle collaboratrice de Tv Azteca, Cynthia Rodríguez, profite pleinement de ses vacances en Espagne, récemment, le La petite amie de Carlos Rivera, apparaît dans une série de vidéos dans lesquelles il visite divers endroits de ce pays.

Comme on l’a rarement vu, la membre du matin, Cynthia Rodríguez, a surpris ses followers en se montrant dans une ambiance “très décontractée” et au tennis, prête à visiter quelques lieux de Bilbao, Espagne.

Avec une blouse ample melon et un imprimé zèbre, un jean qui épouse sa silhouette et une paire de tennis confortables, Cynthia Rodriguez partagé avec ses disciples une partie de son expérience au pays du vieux continent.

Bonjour, bonjour, il m’est arrivé de vous faire beaucoup de bisous (en les jetant avec sa main vers la caméra), maintenant je dois apprendre à connaître Bilbao, alors maintenant je vais vous montrer un peu ce que je suis en visite, a-t-il commenté dans l’une des histoires d’Instagram.

Vous pourriez être intéressé La vidéo de Cynthia Rodríguez prouve qu’elle est la mieux habillée

Il ne faut pas oublier que le “hôte de Venga la Alegria“Il bénéficie d’un permis accordé par la production, il a donc pris le premier vol et a rattrapé son idole, Carlos Rivera, qui est au milieu de sa tournée #GuerraTour, avec 12 présentations à ce jour dans différentes villes de la région espagnole, où il a également été reçu à bras ouverts, malgré les restrictions.

Cependant, ce ne serait pas le seul que l’Espagne ait conquis, puisque l’auteur-compositeur-interprète semble heureux et a partagé certains des moments dans les lieux où le célèbre interprète de “Other Lives”, sa musique arrive et qu’il accompagne dans son présentations.

Bien qu’ils ne soient pas encore apparus ensemble, Carlos Rivera travaillerait avec son équipe à la préparation de leurs spectacles, de son côté, le “youtubeur mexicain“voyagez et apprenez à connaître un peu les lieux de cette région.

Il a laissé des preuves à travers son compte officiel sur Instagram dans lequel un peu plus de 3 millions d’utilisateurs suivent les traces de “l’ancien étudiant” de La Academia, qui est toujours très constant et actif pour proposer du contenu à ses fans. .

Dans une autre des histoires, Cynthia Rodríguez est enregistrée de dos alors qu’elle marchait avec beaucoup d’enthousiasme pour voir le “Musée Guggenheim”, Bilbao.

Vous pourriez être intéressé Découvrez son dos Cynthia Rodríguez au Teatro Real de España

Cynthia Rodríguez profite de la journée pour profiter de ce temps libre dans lequel, selon ce qu’elle passe un merveilleux moment, le “auteur-compositeur-interprète« Il a publié des photographies où il prend même un café ou visite des lieux emblématiques ; la célèbre « Puerta de Alcalá » en fait partie.

Dans la carte postale, “l’actrice de télévision” semble avoir fait une tournée nocturne dans la capitale espagnole, Madrid, vêtue de sa jolie silhouette jaune, mais c’était un autre des moments où Cynthia Deyanira Rodríguez Ruiz laisserait tout le monde à bout de souffle en apparaissant dans une tenue de gala.

L'”écrivain et danseur” a gaspillé son élégance au Teatro Real, où Carlos Rivera a couvert l’une de ses présentations, qu’ils ont décrite comme une soirée mémorable au cours de laquelle l’artiste a laissé son cœur devant un groupe de participants au milieu des restrictions imposées par la contingence.

De plus, Rodríguez Ruiz a partagé l’un des clichés les plus récents où il apparaît heureux avec deux de ses collègues dans l’émission du producteur d’Ajusco, Roger et Ismael.

Cela peut vous intéresser Seuls quatre survivraient ! VLA licencierait les conducteurs

La soi-disant “Princesse de Grupera” a sûrement l’air très heureuse de pouvoir partager avec deux de ses compatriotes les merveilles de cette ville.