Décorez votre nouvel Oculus Quest 2 avec des accessoires à prix réduit

Pendant les vacances de Noël, il a été facile de comprendre sur Twitter que beaucoup d’entre vous ont acheté ou reçu un casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2. Eh bien, dans un timing parfait, Oculus a réduit bon nombre de ses accessoires officiels pour le Quest 2, ce qui peut aider à protéger votre casque et à le rendre plus confortable à porter. Nous avons vu des promotions qui réduisaient ces modules complémentaires lorsque vous achetez un casque, mais jamais seuls, c’est pourquoi ils sont mis en évidence aujourd’hui.

Best Buy propose la meilleure offre sur la sangle Elite qui remplace la sangle en tissu fournie avec votre Quest 2. Elle répartit le poids du casque plus uniformément sur votre tête, avec des ajusteurs sur le dessus et à l’arrière de la sangle Elite. Normalement 49 $, c’est juste 34 $ chez Best Buy (c’est 34 $ chez Amazon aussi, mais il sera expédié dans cinq à six semaines, apparemment). Il en coûte 39 $ chez Walmart.

J’en ai acheté un récemment, et je suis sur le point d’en acheter un autre – pas parce que je les aime tellement, remarquez. D’après mon expérience, ils ont tendance à durer environ un an dans des conditions d’usure normale, les bras latéraux en plastique finissant par se briser. Heureusement, Oculus offre désormais une garantie de deux ans sur ce produit, et la société peut remplacer gratuitement les sangles cassées.

Sangle Élite Oculus Quest 2

La sangle Elite pour le Quest 2 est livrée avec une plaque arrière en plastique qui répartit mieux le poids et se resserre autour de votre tête à l’aide d’un cadran réglable.

Je recommande également l’étui zippé Oculus Quest 2, qui offre un endroit sûr pour votre casque et vos contrôleurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Nous voyons également ce produit à prix réduit pour la première fois, de 49 $ à 39 $.

Étui rigide Oculus Quest 2

Si vous souhaitez protéger votre casque Oculus Quest 2, l’ensemble de contrôleurs qu’il comprend et quelques autres petits accessoires, accrochez cet étui rigide à fermeture éclair.

Les magasins de détail Micro Center ne sont pas très courants aux États-Unis, mais si vous en avez un près de chez vous, vous pouvez obtenir le meilleur prix sur les nouveaux AirPods Pro d’Apple qui offrent une recharge MagSafe. Ceux-ci ont été lancés à 249,99 $, mais ils sont descendus à 159,99 $. Vous pouvez réserver un ensemble en ligne dans le magasin le plus proche de chez vous, mais vous devrez vous rendre dans un magasin Micro Center pour les récupérer. Cela pourrait en valoir la peine pour certains, mais ne vous inquiétez pas si ce n’est pas possible avec vous. Nous verrons probablement cet accord chez d’autres détaillants dans les semaines à venir.

Le plan Microsoft 365 Famille (un an, renouvellement automatique, jusqu’à six personnes) – qui vous donne accès à des applications comme Word, Excel, PowerPoint, ainsi qu’à 1 To de stockage cloud OneDrive pour chaque personne, et plus – se vend pour son coût normal de 99,99 $, mais il est livré avec une carte-cadeau gratuite de 50 $. Vous recevrez un code numérique pour Microsoft 365 Family, mais la carte-cadeau Amazon de 50 $ sera livrée par la poste.

Dans la dernière série d' »offres pour lesquelles j’aurais dû avoir la patience d’attendre quelques semaines de plus », Shin Megami Tensei V pour la Nintendo Switch est tombé à 34,99 $ par rapport à son prix normal de 59,99 $. Ce jeu est souvent comparé à Persona, et ce n’est pas une comparaison sans fondement, étant donné que la franchise est issue de Shin Megami Tensei.

Vous trouverez quelques similitudes, principalement dans le combat au tour par tour, les ennemis que vous affrontez et le fait qu’il s’agit de deux aventures RPG de longue durée. Cependant, Shin Megami Tensei a la réputation d’être plus difficile et maussade que Persona. Ils sont chacun formidables à leur manière.

Shin Megami Tensei V

La dernière entrée de la franchise Shin Megami Tensei lancée en 2021 pour Nintendo Switch, avec de nouveaux éléments de gameplay et un nouveau look audacieux.

D’autres offres qui pourraient vous intéresser

Les Echo Buds de deuxième génération d’Amazon avec suppression active du bruit et chargement USB-C ne coûtent que 69,99 $ chez Amazon, en baisse par rapport à leur prix normal de 119,99 $. Ce modèle est livré avec un étui de charge filaire. Nous avons vu la tasse Ember Smart Mug 2 de couleur bronze se vendre à prix réduit avant les vacances, mais la tasse de couleur blanche est actuellement en promotion chez Best Buy, au prix de 99,99 $. C’est 30 $ de rabais sur le coût habituel.

