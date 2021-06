Découragement chez les Boston Celtics : favoritisme, “jeu de l’école” et recommandations de ne pas signer

Les Celtics ont quitté la saison 2020/21 au premier tour de la phase finale et, dès que la défaite a été confirmée et le fait qu’ils étaient à un an du titre, l’organisation a pris des décisions. Le schéma change. Danny Aingé, adoré par beaucoup dans un contexte historique comme acteur écologiste dans le passé et honni par ceux qui pensent qu’il s’est trompé lorsqu’il s’est agi de négocier des signatures, il n’est plus là. Le Boston historique a cédé la place à Brad Stevens, qui était l’entraîneur jusqu’à récemment et devient maintenant président des opérations de basket-ball. Le premier coup, choc : Kemba Walker, échangé au Thunder en échange d’Al Horford, Moses Brown et économisant de l’argent pour l’avenir. Il n’y avait pas longtemps à attendre. Nous parlons de la franchise avec le plus de titres de l’histoire de la NBA avec les Lakers, les décisions sont prises rapidement et avec force. Un nouveau manager est recherché pour poursuivre l’ère que Stevens, avec un passé réputé de la NCAA avec Butler mais pas aussi réussi en NBA, a laissé derrière elle.

Trois assistants NBA actuels, Chauncey Billups (Clippers), Ime Udoka (Nets) et Darvin Jambon (Bucks), sont les candidats après que le prometteur Jerome Allen a été écarté du personnel d’entraîneurs de Stevens et maintenant mis à l’écart par lui-même, qui est allé aux Pistons.

Mais quel dommage est arrivé ce qui s’est passé ces derniers mois. Et pas ces dernières semaines, mais des mois. Si vous vous dépêchez, des années. La culture qui a été créée autour de l’équipe a été volatile et a explosé. Jared Weiss (.) explique dans un article plusieurs des problèmes que les personnes impliquées ont rencontrés en cours de route et qu’il a fini par faire sauter un bloc qui semblait immobile et qu’il a en marcheur Kemba sa première victime mais pas la dernière.

Partie par partie:

Hayward. L’attaquant, qui a retrouvé son ton pour les Hornets cette saison, est proche de Brad Stevens depuis leur rencontre à l’université. Avant de partir, ce qu’il a fait lors du dernier marché entre les saisons, le joueur a informé le manager qu’il devait être plus dur, qu’il devait élever davantage la voix s’ils voulaient gagner. Stevens est un homme réservé et le rôle de méchant flic n’est ni flatteur ni crédible pour lui.

Marcheur. Le receveur d’une grande partie de la nouvelle ténacité de Stevens était le meneur, qui est censé être son extension sur le terrain. La campagne de Kemba Walker a été très mauvaise, pas à la hauteur du All-Star où il s’était déjà installé, bien que l’inconfort physique l’ait excessivement réduit. Selon les sources, la faute de la passivité en défense est tombée trop souvent sur lui et la relation avec l’entraîneur, malgré le fait qu’au début c’était une histoire de respect mutuel et productive, c’est devenu très tendu et les chutes étaient fréquentes.

Intelligent. Un peu en colère, Marcus Smart est le parfait exemple de ce qu’ils voulaient implanter chez les Celtics. Attitude, parfois trop, et des résultats palpables en attaque et en défense. L’information met en évidence que Smart a été laissé seul dans la tentative d’impliquer le reste de ses coéquipiers dans cette aventure, comme cela était clair dans la bulle avec son combat dans les vestiaires avec Jaylen Brown. Il était l’un des favoris de Stevens, estimant qu’il était plus favorisé que les autres membres importants de l’équipe, et même Ainge, malgré son désir de le transférer à plusieurs reprises.

Tatum. Il faut faire plaisir à la grande star et deux grands amis sont déjà partis, Javonte Green et Kemba Walker, et l’arrivée d’Al Horford laisse la porte ouverte à Tristan Thompson, un autre de ceux qui s’est bien entendu avec lui.

Griffon. Voyant qu’il allait quitter les Pistons, pour finalement se retrouver avec les Nets, il a demandé un contact sur la liste des Celtics. La réponse a été négative : la recommandation, de ne pas signer pour les Celtics car c’était une équipe dysfonctionnelle.

Irving. Au sein de l’équipe, le geste de Kyrie Irving de marcher sur le logo lors du match nul contre les Nets a été pris à la légère, ce qui a enflammé les fans et les hauts responsables de la franchise.

Les critiques internes ne s’arrêtent pas là. Certains joueurs avaient perdu le respect de Brad Stevens en tant qu’entraîneur, celui-ci étant l’un des plus importants de la Ligue pour sa stratégie et sa capacité d’improvisation pendant les matchs. Le traitement de la ligne médiane avec Thompson, Williams et Theis, qui a fini par être échangé aux Bulls, par exemple, a été remis en question. La stratégie a également été critiquée dans les clairières, dans lesquelles ils étaient « coincés », et l’infraction soulevée par le personnel d’entraîneurs a été décrite comme un « jeu d’école universitaire » en référence au passé de Stevens. Beaucoup à reconstruire, surtout à l’intérieur, à Boston.