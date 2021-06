Découvert de salaire : comment ça marche, caractéristiques, avantages, taux d’intérêt – Voici tout ce que vous devez savoir

in

Les banques proposent des comptes de découvert salarial pour sélectionner les titulaires de comptes salariaux existants en fonction de leur profil de crédit et des profils de leurs employeurs.

Avez-vous besoin de liquidités rapides ou d’une ligne de crédit instantanée en raison d’une dépense imprévue ou pour faire face à une exigence financière imprévue ? Ne vous inquiétez pas si vous êtes une personne salariée et remplissez les critères d’éligibilité fixés par votre banque si celle-ci propose la facilité de découvert salarial.

Le découvert de salaire est une forme de crédit renouvelable que vous pouvez utiliser sur votre compte de salaire, dans lequel vous pouvez retirer un montant particulier en plus du solde de votre compte de salaire lorsque vous en avez besoin.

Les banques proposent des comptes de découvert salarial pour sélectionner les titulaires de comptes salariaux existants en fonction de leur profil de crédit et des profils de leurs employeurs. Les banques émettent une limite de découvert prédéterminée à ces titulaires de comptes de salaire, à partir de laquelle ils peuvent se retirer en cas de pénurie de fonds.

« La nature pré-approuvée instantanée de cette facilité en fait une excellente facilité de crédit pour faire face à des exigences financières imprévues. Ces comptes de découvert de salaire peuvent également être extrêmement utiles pour éviter les chèques non intentionnels, les remboursements EMI ou SIP en raison de fonds insuffisants sur le compte de salaire », informe Sahil Arora, directeur principal, Paisabazaar.com.

Montant du découvert : On peut noter que chaque banque a son propre ensemble de paramètres d’éligibilité pour déterminer l’étendue du découvert autorisé. Selon la banque et le compte, dans la plupart des cas, la ligne de crédit varie d’une à trois fois le salaire mensuel net du titulaire du compte. Cependant, dans d’autres cas, le découvert peut être limité à 80-90% du salaire net.

« Les banques ont également un plafond sur le montant qu’elles autorisent en tant que découvert quel que soit le salaire net. Certaines banques peuvent plafonner le découvert à Rs 3-5 lakh, tandis que d’autres peuvent n’autoriser qu’un montant beaucoup plus petit d’environ Rs 1-1,5 lakh, quel que soit le revenu de l’emprunteur. Certaines banques peuvent autoriser un découvert de 10 000 à 25 000 roupies seulement en fonction de leurs politiques », explique Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.com.

Par exemple, vous pouvez obtenir jusqu’à trois fois votre salaire sous forme de découvert de la HDFC Bank et de la banque ICICI, tandis que le compte de salaire Citibank Suvidha offre une facilité de découvert jusqu’à 5 fois votre crédit de salaire net (jusqu’à Rs 5 lakh).

Cependant, tous les comptes de salaire n’auront pas une option de découvert. La facilité de découvert est étendue à la discrétion de la banque uniquement à certains titulaires de comptes salariaux en fonction de leur éligibilité et de leurs antécédents de crédit. Il y a généralement des frais de traitement lorsque vous ouvrez un compte à découvert, ainsi que des frais de renouvellement annuels si vous souhaitez reporter le crédit au-delà d’un an.

Les découverts salariaux peuvent être aussi chers que les cartes de crédit, car le taux d’intérêt moyen peut aller de 1 à 3 % par mois ou de 12 à 30 % par an, selon la banque. « Couplé aux frais de traitement et aux pénalités en cas de paiement manqué, cela peut être une forme de crédit très coûteuse. Ceci est particulièrement important car, contrairement aux cartes de crédit, elles n’offrent pas les avantages d’offres exclusives ou de points de récompense et n’offrent pas de période sans intérêt chaque mois pour rembourser le montant utilisé », explique Shetty.

Il peut toutefois être noté que des intérêts ne sont perçus que sur le montant tiré, et non sur la totalité de la limite sanctionnée, pour la période jusqu’à leur remboursement. Ces comptes offrent également une plus grande flexibilité de remboursement car les remboursements ne sont pas effectués via les IME.

« Les titulaires de compte peuvent rembourser le montant tiré en partie ou en totalité selon leur capacité de remboursement et sans encourir de frais de remboursement anticipé. Cependant, ceux qui bénéficient de la facilité de découvert sur salaire sont généralement tenus de rembourser la composante intérêts du montant prélevé sur une base mensuelle », explique Arora.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.