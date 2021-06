Découverte de dinosaures : les empreintes des derniers dinosaures à errer au Royaume-Uni ont été trouvées dans le Kent | Royaume-Uni | Nouvelles

Les fossiles vieux de 110 millions d’années ont été découverts pour la première fois par Philip Hadland, conservateur des collections du Hastings Museum and Art Gallery, situé à proximité. On pense qu’ils proviennent d’au moins six espèces différentes et ont été vérifiés par des experts indépendants.

M. Hadland a déclaré : « En 2011, je suis tombé sur des impressions inhabituelles dans la formation rocheuse de Folkestone.

«Ils semblaient se répéter et tout ce que je pouvais penser était qu’ils pourraient être des empreintes de pas.

“C’était en contradiction avec ce que la plupart des géologues disent à propos des roches ici, mais je suis allé chercher plus d’empreintes de pas et comme les marées se sont révélées davantage par l’érosion, j’en ai trouvé encore meilleures.

« Plus de travail était nécessaire pour convaincre la communauté scientifique de leur validité, j’ai donc fait équipe avec des experts de l’Université de Portsmouth pour vérifier ce que j’avais trouvé.

Le musée de Folkestone expose maintenant certaines des empreintes de pas.

Le professeur David Martill, qui enseigne la paléobiologie à l’Université de Portsmouth, a expliqué l’importance de cette découverte.

Il a commenté : « C’est la première fois que des empreintes de dinosaures sont trouvées dans des strates connues sous le nom de « Formation de Folkestone » et c’est une découverte assez extraordinaire car ces dinosaures auraient été les derniers à errer dans ce pays avant de s’éteindre.

« Ils se promenaient près de l’endroit où se trouvent maintenant les falaises blanches de Douvres – la prochaine fois que vous serez sur un ferry et que vous verrez ces magnifiques falaises, imaginez cela.

Plusieurs types différents d’empreintes de dinosaures ont été trouvés dans la collection.

Ceux-ci comprenaient des théropodes mangeurs de viande, qui ont trois griffes à chaque pied pour expédier leurs proies.

Il y avait aussi des ankylosaures, protégés par une carapace durcie, et des ornithopodes ainsi appelés à cause de leurs pattes d’oiseau.

L’iguanodon était l’un des plus grands ornithopodes.

M. Hadland a déclaré que les découvertes transformaient notre compréhension de la géologie de la région.

Il a expliqué : « En plus de découvrir que les dinosaures allaient au bord de la mer tout comme leurs parents modernes, les oiseaux, nous avons également trouvé de nouvelles preuves qui modifient l’interprétation de la géologie des strates de la formation de Folkestone.

«Cela montre simplement que ce qui a été publié précédemment sur la géologie d’une zone n’est pas toujours correct et que de nouvelles informations peuvent être apportées.

« Il existe également le potentiel pour presque tout le monde de faire une découverte qui ajoute aux connaissances scientifiques des sites géologiques accessibles au public. »

Les dinosaures se sont éteints il y a 66 millions d’années lors de l’extinction du Crétacé-Paléogène.

Cependant, les oiseaux, proches parents qui ont évolué à partir des dinosaures, continuent de prospérer à ce jour.