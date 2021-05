Découverte de la cause de la mort neuronale chez les patients atteints de SLA familiale

20/05/2021 à 08:58 CEST

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie dégénérative qui provoque la mort progressive des neurones responsables du mouvement.

Cela mène à paralysie des muscles des extrémités et, au fil du temps, dans tout le corps.

Aujourd’hui il n’a pas de remède, sa cause est inconnue et seulement en Espagne apparaissent un ou deux nouveaux cas par an pour 100 000 habitants.

Dans ce pronostic fatal, il s’avère encourageant les découverte du Groupe Instabilité Génomique du Centre National de Recherche sur le Cancer (CNIO).

Ce groupe de scientifiques a découvert le cause de la mort neuronale chez de nombreux patients atteints de SLA familiale, une révélation clé pour commencer à chercher un traitement.

Et c’est que chez 10% des personnes touchées par la SLA, il y a un composante génétique qui provoque l’apparition de la maladie chez plusieurs membres d’un famille.

Dans près de la moitié de ces cas de SLA familiale, l’origine est gène appelé C9ORF72, dont les mutations tuent les motoneurones.

Le nouveau mécanisme relie ces mutations à un problème général qui blocs tous les acides nucléiques, ADN et le ARN.

Avec cela, ils réalisent empêcher multitude de processus fondamentaux dans le fonctionnement des cellules.

Mutations toxiques

Les mutations du gène C9ORF72 sont toxiques car elles incitent la cellule à produire de petites protéines ou peptides très riches en arginine.

Cet acide aminé se lie très avidement aux acides nucléiques, à l’ADN ou à l’ARN, déplacement de manière généralisée à tous protéines cellulaires ils interagissent normalement avec eux.

De cette manière, ils empêchent toute réaction cellulaire utilisant de l’ADN ou de l’ARN. Ainsi, avec ses acides nucléiques bloqués, le la cellule meurt.

À la recherche d’un traitement

Une fois que vous comprenez pourquoi les peptides riches en arginine sont toxiques, l’étape suivante consiste à découvrir comment combattez le.

Apprendre à atténuer cette toxicité Il peut également être utile de traiter les cas de SLA non associés au gène C9ORF72, c’est-à-dire ce qui se passe dans le reste des cas de cette maladie.

Et la recherche dans cette ligne a déjà commencé. Comme le travail de création de modèles animaux dans lesquels le problème est reproduit, pour avoir une plate-forme pour tester des thérapies potentielles.

Une découverte spontanée

Le chef du groupe sur l’instabilité génomique, Óscar Fernández-Capetillo, a commencé à travailler sur la SLA en 2014 pour aider à comprendre la toxicité de ces mutations.

Ongle idée née après un café avec le biologiste et lauréat du prix Nobel Jack Szostak, c’est ce qui l’a mis sur la piste de l’arginine.

«Szostak étudie la chimie de l’origine de la vie, et il m’a dit que pour ralentir les réactions avec les acides nucléiques dans leur expériences ils utilisaient précisément des peptides synthétiques avec de nombreuses arginines, en raison de leur grande affinité pour eux », explique Fernández-Capetillo.

“Alors j’ai pensé, et si c’était ce qui se passait? Et si les protéines riches en arginine des patients SLA bloquaient généralement l’ADN et l’ARN?”, Explique-t-il.

Sur les traces de l’arginine

Pour étayer leurs hypothèses, le groupe a décidé d’explorer si ces problèmes étaient observés dans une protéine normale contenant de nombreuses arginines.

Il n’existe qu’une seule de ces protéines, mais elle est exprimée uniquement et de manière transitoire lors de la génération du sperme. Il s’agit de la protamine.

La fonction biologique de la protamine est de déplacer les histones de l’ADN, les protéines qui aident normalement à chromosomes de forme et contrôler l’activité des gènes.

«Grâce à l’échange d’histones contre la protamine, qui est plus petite, l’ADN du sperme il peut être plus compacté », explique Fernández-Capetillo.

Cependant, la protamine est toxique pour toute cellule autre qu’un spermatozoïde.

«Nous pensons que ce qui se passe chez les patients SLA est équivalent à ce qui leur arriverait si, accidentellement, leurs motoneurones commençaient à produire de la protamine », dit-il.

Ainsi, dans les travaux publiés dans The EMBO Journal, ils montrent que les effets cellulaires de la protamine sont identiques à ceux des peptides riche en arginine trouvé chez les patients SLA.

Cette découverte est la grand pas J’avais besoin de recherches sur la SLA, qui est une maladie invisible pour la société depuis des années.