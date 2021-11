Découverte de la percée de Covid en tant que «moyen le plus efficace» de freiner la propagation du virus | Sciences | Nouvelles

Jeudi, plus de 254 000 millions de personnes ont été testées positives au Covid, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La pandémie, qui a commencé fin 2019 en Chine, a fait plus de 5,1 millions de morts, ce qui en fait l’épidémie de maladie la plus meurtrière du 21e siècle.

Tout au long de cette période, les responsables de la santé à tous les niveaux ont recommandé de porter des masques faciaux et des couvertures dans les espaces publics, ainsi qu’un lavage des mains plus fréquent et plus approfondi.

Le coronavirus se propage sur de minuscules gouttelettes respiratoires qui sont libérées lorsque les gens parlent, éternuent, toussent ou même respirent.