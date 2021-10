Découverte de l’archéologie comme épave «incroyable» d’un navire de chasse aux nazis de la Seconde Guerre mondiale | Sciences | Nouvelles

Brad Barr, coordinateur de l’expédition, a déclaré : « L’ours a eu une histoire tellement incroyable et il est si important à bien des égards dans le patrimoine maritime américain et mondial en raison de ses voyages. »

Les restes du navire ont été découverts à environ 90 milles au sud du cap Sable, en Nouvelle-Écosse.

La NOAA a déclaré dans un communiqué : « Acheté par le gouvernement américain en 1884, le Bear est considéré comme l’un des navires les plus importants sur le plan historique de l’histoire des États-Unis et de la Garde côtière.

« Le navire a été mis en service par l’US Navy dans le cadre de la flotte de sauvetage de l’expédition Greely dans l’Arctique en 1884, et a d’abord été acclamé dans le monde entier comme le navire qui a secouru les quelques survivants de cette expédition.

« L’ours a été transféré du département du Trésor pour servir dans l’Arctique en 1885 en tant que coupeur de revenu, et pendant 41 ans, a patrouillé l’Arctique, sauvant des vies et rendant la justice dans la région éloignée et souvent difficile. »