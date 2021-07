découverte de l’Égypte en tant que « premier monument » de la célèbre déesse de la société antique | Monde | Nouvelles

Connue pour ses vastes monuments, dont l’incroyable Grande Pyramide de Gizeh, l’ancienne civilisation continue de séduire les experts et le public. On pense qu’il a commencé vers 3100 avant JC, les archéologues ont découvert des preuves à 700 miles au sud du Caire de ce que l’on pense être ses racines. Sur le site de Nabta Playa, ils ont trouvé des cercles de pierre massifs qui s’alignent sur le Soleil et les étoiles pour marquer les saisons et auraient été utilisés comme un calendrier ancien.

Mais le professeur Joann Fletcher a expliqué dans le documentaire “The Story Of Ancient Egypt” d’Odyssey pourquoi certaines des gravures rupestres découvertes pourraient en révéler plus.

Elle a déclaré: “Ceci a été décrit comme le premier monument en pierre sculpté d’Égypte. Il date d’environ 5000 av.

“Ce morceau de grès a été extrait à plus d’un mile de l’endroit où il a finalement été découvert.

“Cela suggère certainement un sentiment de communauté où les gens travaillaient déjà ensemble pour atteindre un objectif souhaité.

“Dans ce cas, la pierre a été mise en place, puis il y a des signes clairs qu’elle a été sculptée dans une forme spécifique.”

L’égyptologue a ensuite détaillé ce que la sculpture sur pierre est censée représenter.

Elle a ajouté: “Certains pensent qu’il s’agit en fait d’une vache – avec ses grands membres postérieurs et cette tête sculptée.

« Maintenant, la vache faisait partie intégrante de la vie quotidienne de ces personnes, c’était une source de viande, de lait et de sang – des sources essentielles de protéines pour rester en bonne santé.

“Pourtant, la vache était si importante qu’ils ont choisi de l’emmener dans l’au-delà avec eux pour les soutenir sur le plan spirituel.

“Elle représentait l’amour, la joie, la beauté et la maternité.

“Bien que son image se développe d’un animal réaliste à un visage de femme avec des oreilles de vache, il s’agit peut-être de sa toute première incarnation.

“Elle n’est qu’un parmi une multitude de dieux et de déesses égyptiens, ils ne pouvaient tout simplement pas en avoir assez.”

Le succès de la civilisation égyptienne antique est venu en partie de sa capacité à s’adapter aux conditions de la vallée du Nil pour l’agriculture.

Les inondations prévisibles et l’irrigation contrôlée de la vallée fertile ont produit des récoltes excédentaires, qui ont soutenu une population plus dense, ainsi qu’un développement social et culturel.

L’Égypte a atteint l’apogée de sa puissance dans le Nouvel Empire, gouvernant une grande partie de la Nubie et une partie importante du Proche-Orient.

Au cours de son histoire, elle a été envahie ou conquise par un certain nombre de puissances étrangères, dont les Hyksos, les Libyens, les Nubiens, les Assyriens, les Perses achéménides et les Macédoniens sous le commandement d’Alexandre le Grand.

Le royaume grec ptolémaïque, formé à la suite de la mort d’Alexandre, a régné sur l’Égypte jusqu’en 30 avant JC, lorsque, sous Cléopâtre, elle est tombée aux mains de l’empire romain et est devenue une province romaine.