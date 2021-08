Découverte du Groenland : des scientifiques découvrent « l’île la plus septentrionale du monde » | Sciences | Nouvelles

in

Des chercheurs ont découvert par erreur ce que l’on pense être l’île la plus septentrionale du monde. L’île qui n’a pas encore été nommée a été découverte par des scientifiques lors d’une expédition le mois dernier. Ils pensaient d’abord avoir atteint Oodaaq, ancien détenteur du titre prestigieux d’« île la plus septentrionale du monde ».

Oodaaq se trouve au large de la côte nord du Groenland et a été découvert pour la première fois par une équipe de prospection danoise en 1978, et se trouve à 700 kilomètres (435 miles) au sud du pôle Nord.

La nouvelle île, cependant, se trouve à 780 mètres au nord d’Oodaaq.

Le chef de l’expédition, Morten Rasch, de l’Université de Copenhague, a déclaré à propos de la découverte : « Nous étions convaincus que l’île sur laquelle nous nous trouvions était Oodaaq, qui jusqu’alors était enregistrée comme l’île la plus septentrionale du monde.

“Mais quand j’ai publié des photos de l’île et de ses coordonnées sur les réseaux sociaux, un certain nombre de chasseurs d’îles américains sont devenus fous et ont dit que cela ne pouvait pas être vrai.”

Découverte du Groenland : des scientifiques découvrent « l’île la plus septentrionale du monde » (Image : GETTY)

Le changement climatique fait fondre les calottes glaciaires de la planète (Image: Express Newspapers)

La découverte s’est produite tout à fait accidentellement, alors que les chercheurs visitaient la région pour collecter des échantillons.

M. Rasch a ajouté: “Ce n’était pas notre intention de découvrir une nouvelle île.”

La petite île mesure environ 30 mètres de diamètre et culmine à trois mètres. Elle est principalement composée de boue et de moraine – des roches et du sol laissés par les glaciers en mouvement.

L’île a été révélée par le déplacement des glaces au large des côtes du Groenland.

On ne pense pas que la découverte soit due au changement climatique. (Image : GETTY)

Il pourrait s’être formé après une tempête majeure et pourrait être un « îlot de courte durée » selon un communiqué de l’Université de Copenhague.

Le communiqué ajoute : « Personne ne sait combien de temps il restera.

“En principe, il pourrait disparaître dès qu’une nouvelle tempête puissante frappera.”

Pour être formellement classée comme une île, et donc faire l’objet de revendications territoriales, certaines terres doivent rester au-dessus du niveau de la mer à marée haute.

La banquise arctique diminue désormais à un taux de 13,1 % par décennie (Image : GETTY)

Rene Forsberg, professeur et responsable de la géodynamique à l’Institut spatial national du Danemark a déclaré : « Il répond aux critères d’une île.

« C’est actuellement la terre la plus septentrionale du monde. »

Cependant, M. Forsberg a conseillé “ces petites îles vont et viennent”, cela ne renforce donc pas la revendication territoriale du Danemark au nord du Groenland.

La fonte massive dans la région arctique a déclenché des frictions entre des pays comme le Canada, les États-Unis, la Russie, le Danemark et la Norvège, qui se battent tous pour le contrôle des droits de pêche et de nouvelles routes maritimes.

Le Groenland est un territoire dépendant danois autonome avec une autonomie limitée et son propre parlement.

Il a récemment fait la une des journaux, notamment en 2019 lorsque le président américain de l’époque, Donald Trump, a déclaré qu’il souhaitait acheter l’île.

La proposition a été qualifiée d'”absurde” par le gouvernement danois.

Bien que l’île ait été exposée au déplacement de la banquise, les scientifiques ont déclaré que l’apparence de l’île n’était pas le résultat direct du réchauffement climatique.

Plusieurs expéditions américaines ces dernières années ont recherché l’île la plus septentrionale du monde.

Une île similaire a été découverte à proximité en 2007 par le vétéran de l’Arctique Dennis Schmitt.

Les chercheurs ont recommandé que l’île soit nommée « Qeqertaq Avannarleg », ce qui signifie « l’île la plus septentrionale » en groenlandais.

M. Forsberg a déclaré que la région au nord du Groenland, où se trouve cette nouvelle île, possède certaines des glaces de mer polaires les plus épaisses au monde.

Cependant, il a ajouté qu’il fait maintenant deux à trois mètres d’épaisseur, alors que lors de sa première visite, dans le cadre de l’expédition qui a découvert Oodaaq en 1978, il avait quatre mètres d’épaisseur.