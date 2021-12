Découverte d’un nouveau site archéologique dans le village de Sandhai en Haryana et bref aperçu du site harappéen de Bhirrana

Les archéologues auraient trouvé des preuves d’une « habitation continue » et d’un site probable de temple, à un endroit qui se serait autrefois dressé sur les rives de la rivière Saraswati à l’époque antique et au début du Moyen Âge.

Par Monidipa Dey,

Il y a quelques jours, les médias ont fait état d’un site archéologique vieux de 1 600 ans découvert près du village de Sandhai à Haryana dans le district de Yamunanagar, qui avait des liens avec d’anciennes habitations le long de la rivière Saraswati. Les archéologues auraient trouvé des preuves d’une « habitation continue » et d’un site probable de temple, à un endroit qui se serait autrefois dressé sur les rives de la rivière Saraswati à l’époque antique et au début du Moyen Âge.

Après qu’il eut été signalé qu’un villageois Balwinder Singh aurait trouvé six pièces de monnaie antiques dans un vieux fort de la région, une équipe de fonctionnaires dirigée par le vice-président du Haryana Saraswati Heritage Development Board, Dhuman Singh Kirmach, et le directeur adjoint du département d’archéologie de l’État, Banani Bhattacharya, visité le site. Selon Mme Bhattacharya, « Un total de 33 espèces ont été découvertes dans le village de Sandhai lors de notre visite le 26 novembre, qui sont principalement des espèces indo-sassaniennes, qui datent du VIIe siècle après JC. Certaines briques de différentes variétés ont été découvertes, ainsi que de l’intervalle de Gurjara-Pratihara, certaines de l’intervalle de l’empire Gupta, et des meules ont également été découvertes. Il faudrait qu’il y ait eu une énorme habitation. Nous avons maintenant également découvert une partie du pilier qui signifie qu’il y avait un temple de l’intervalle Gurjara-Pratihara. M. Dhuman Singh Kirmach a déclaré que « de nombreux sites Web historiques se trouvent sur le paléocanal de la rivière Saraswati d’Adi Badri à Yamunanagar à la frontière du Rajasthan, ainsi que Bhagwanpura, Pehowa, Kapil Muni Mandir à Kaithal, Rakhigarhi, Banawali et d’autres. Les signes d’habitation montrent que les gens s’installaient ici en raison de la disponibilité de l’eau potable de la rivière. Pour l’instant, de l’argent et différents artefacts ont été découverts dans le village de Sandhai. » Adi Badri, est un site archéologique important associé à la rivière Saraswati et est situé dans les contreforts boisés de la chaîne Shivalik à Haryana, au nord de Yamunanagar, et à 9 km du site archéologique nouvellement découvert.

L’État d’Haryana, berceau de la civilisation indienne

Dans le contexte de cette récente découverte archéologique, un autre fait vient à l’esprit ; c’est l’importance de l’Haryana comme point de départ dans l’étude de l’histoire indienne. Après l’indépendance, les archéologues ont découvert quelques sites dans l’Haryana qui remontent à 6000 avant notre ère ou avant, ce qui montre clairement que cet état a été l’un des premiers endroits de l’histoire de la civilisation mondiale où les humains sont passés d’un mode de vie nomade de chasse et de cueillette à une agriculture sédentaire. communautés (comme l’a exprimé le professeur Vasant Shinde dans une interview).

L’un de ces sites est Bhirrana ou Birhana, un petit village du district de Fatehabad, dans l’Haryana, situé le long des canaux de la rivière saisonnière Ghaggar (Saraswati). Le site de Bhirrana est considéré comme le plus ancien site de la civilisation de la vallée de Saraswati-Indus, datant de 7570-6200 avant notre ère. Les antiquités trouvées sur ce site comprennent des poteries, des tissus, des ciseaux en cuivre, des pointes de flèches, des pointes de lance ; perles de stéatite, faïence, terre cuite et coquillage, joncs de cuivre et terre cuite ; pierres semi-précieuses et perles, etc. Des grains carbonisés de blé et d’orge ont également été récupérés dans les gisements. La trouvaille la plus intéressante de ce site est une danseuse (réplique de la célèbre « Dancing Girl » de Mohenjodaro) gravée sur un tesson en guise de graffiti. Les roues en terre cuite avec des rayons peints sont également des découvertes importantes de ce site. Des maisons à plusieurs pièces ont été trouvées dans cette ville, qui étaient faites de briques de boue (briques cuites au soleil), et de larges routes droites ont été trouvées séparant les maisons. Une structure circulaire de terre cuite (comme un tandoor) a été trouvée, encore couramment utilisée dans les cuisines communautaires de l’Inde rurale.

Selon les mots de LS Rao qui avait dirigé les fouilles sur le site de Bhirrana : « l’importance de la fouille à Bhirrana réside dans le fait que nous avons pour la première fois des preuves solides d’une séquence culturelle ininterrompue, à partir de la culture villageoise représentée par La céramique Hakra et son évolution progressivement vers des cultures semi-urbaines et urbaines jusqu’à ce que le site soit finalement abandonné… Dans l’état actuel des connaissances, la culture de la céramique Hakra appartient au quatrième millénaire avant JC, soit 6 000 ans avant le présent… Pour la première fois maintenant, dans l’Inde post-indépendance, des gisements de culture de céramique Hakra positionnés stratigraphiquement ont été exposés à Bhirrana. Ils montrent un ancien village typique, dans lequel des fosses d’habitation ont été creusées dans le sol naturel.

Les échantillons prélevés dans les premiers niveaux du site de Bhirrana avaient des dates C14 déterminées par le Birbal Sahni Institute of Paleobotany (Dikshit & Mani 2012), ce qui a conduit à la création d’une nouvelle chronologie pour Bhirrana :

Période I (pré-harappéenne) : 7500-6000 avant notre ère

Période IIA (début Harappéen) : 6000-4500 avant notre ère

Période IIB (Tard Early Harappan): 4500-3000 BCE

Période III (harappéen mature) : 3000-1800 avant notre ère

Cette nouvelle chronologie a fait du site chalcolithique de Bhirrana dans l’Haryana, situé à côté de la rivière Saraswati (maintenant connue sous le nom de rivière Ghaggar), un site contemporain ou même plus ancien que le site néolithique de Mehrgarh au Pakistan. En mettant les deux sites dans leur contexte, Bhirrana montre une continuité culturelle plus claire que Mehrgarh, de la première à la phase Harappan mature (Dr BR Mani, la civilisation indienne a évolué au 8e millénaire avant notre ère dans les plaines de la rivière ‘Lost’ Saraswati, Puratattva, No. 42, 2012). La découverte constante de ces « sites d’habitation continue » de l’époque pré-proto-historique à l’époque médiévale ne cesse de réitérer le fait que l’Haryana détient la clé du début de la civilisation indienne, un fait qui ne peut plus être négligé. ; d’où la nécessité de mettre davantage l’accent sur l’histoire de l’État par les autorités concernées. Davantage de fouilles et de recherches associées sur les différents sites archéologiques est une nécessité, et des dispositions devraient être prises pour protéger ces sites. Il est également essentiel de sensibiliser les gens ordinaires de l’Haryana à l’importance de ces sites, qui devraient être amenés à comprendre pourquoi il est nécessaire de préserver et de protéger ces sites historiques.

(L’auteur est un écrivain de voyage, de patrimoine et d’histoire bien connu. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.