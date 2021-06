Découverte d’une nouvelle espèce humaine : l’Homme Dragon, plus proche de nous que les Néandertaliens | Vie

Il a vécu il y a 146 000 ans, et selon les anthropologues chinois qui l’ont découvert, c’est une nouvelle espèce humaine, la plus proche de nous. Mais tout le monde ne soutient pas cette théorie.

Son nom scientifique est Homo Longi, mais il est déjà connu sous le nom de homme dragon, parce que c’est exactement ce que cela signifie. Il y a une histoire très intéressante derrière le nom.

C’est un crâne de presque 150 000 ans, exceptionnellement bien conservés et plus grands que ceux des autres espèces humaines. En fait, son cerveau avait la taille d’un humain. Bien que les différences soient immédiatement aperçues, avec ces sourcils énormes et proéminents.

Des anthropologues de l’Académie chinoise des sciences assurent qu’il est l’espèce la plus proche de nous, encore plus proche que les Néandertaliens. On peut voir ici une figuration de son apparition possible :

Malheureusement, nous ne savons rien de plus sur lui. Il n’est pas possible de déterminer leurs coutumes, leur régime alimentaire ou leur mode de vie, car il n’y a qu’un seul fossile, le crâne sur la photo d’ouverture, qui Il a été extrait de son lieu d’origine, et caché pendant 80 ans.

Est nouvelle espèce humaine, les Homme dragon, Il a été découvert en 1933 par un ouvrier du bâtiment travaillant sur les travaux du pont de la rivière Songhua dans la ville de Harbin, capitale de la province du Heilongjiang, en Chine. C’est pourquoi on l’appelle aussi L’homme de Harbin.

Heilongjiang signifie Rivière du Dragon Noir. C’est la raison pour laquelle il a été baptisé du nom de Dragon Man. En chinois, le dragon est long, ce qui dérive de son nom scientifique Homo Longi.

Il est difficile d’imaginer un enfant de deux ou trois ans survivant à la préhistoire. Du moins de notre point de vue sur ce que signifie élever un enfant, très différent de nos ancêtres il y a 700 000 ans.

Comme on dit, un maçon a trouvé le crâne en 1933. A cette époque la région était occupée par les Japonais, ils ne prendront donc pas le fossile il l’a caché au fond d’un puits, dans sa maison. Là, il est resté près de 80 ans, jusqu’à ce qu’avant de mourir, il a dit à la famille où il l’avait caché.

Grâce à cela, peut-être que le crâne d’Homo Longi ne s’est pas terminé au Japon, mais maintenant on ne sait pas où il l’a trouvé, et il n’est pas possible d’en savoir plus sur son origine ou son espèce.

Bien qu’un groupe d’anthropologues internationaux considérer l’Homme Dragon comme une nouvelle espèce humaine, il n’y a pas d’unanimité parmi les experts.

Le professeur Marta Mirazon de l’Université de Cambridge pense qu’il s’agit d’une version primitive des Denisoviens, une autre espèce ou sous-espèce humaine découverte récemment grâce à l’analyse de l’ADN.

S’ils sont d’accord, la réalité est que nous assistons à une révolution dans la connaissance de l’origine de l’Humanité, avec l’apparition de nouvelles espèces ou variantes difficiles à cataloguer, comme Homo Luzonensis, Homo floresiensis, entre autres.