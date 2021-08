Découvertes médicales révolutionnaires sur le séquençage du virus effectué sous forme de vaccin à ARNm ; Kris Gopalakrishnan

Le séquençage de l’ADN a permis de mieux comprendre le virus et ses mutants.

«Nous vivons dans une ère explosive de découvertes médicales où le séquençage du virus a été effectué sous la forme d’une technologie révolutionnaire appelée développement de vaccin à ARNm qui a été réalisée dans les semaines suivant l’épidémie de virus Covid pour développer le système immunitaire requis dans le corps pour lutter la contagion, a déclaré Kris Gopalakrishnan, président d’Axilor Ventures, co-fondateur d’Infosys à l’occasion de la deuxième journée du Virtual FE Healthcare Summit le 19 août 2021 sur le thème “Disrupters & the Disruption- the tech explosion in Healthcare, where we stand & et ensuite ?” ajoutant que cela peut être fait de manière similaire dans le cas de la création d’une signature de la tumeur puis de la programmation d’une cure.

Le Virtual FE Healthcare Summit a commencé le 18 août et s’est terminé le 20 août 2021

« Les soins de santé évoluent vers l’abordabilité, l’inclusion, la qualité et l’accessibilité. Aujourd’hui, nous pouvons parler de technologies émergentes, de recherche clinique et de modèles économiques. Il y a des perturbations importantes dans les domaines de la reconnaissance d’images qui étaient traditionnellement examinés comme l’IRM et les rayons X en exploitant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les outils d’apprentissage en profondeur pour lire les images », a expliqué Kris Gopalakrishnan.

« Il y a une prise de conscience croissante des correctifs pour les systèmes de surveillance du glucose et la tendance s’accélère pour les appareils portables. Maintenant, nous pouvons créer un jumeau numérique pour vous-même, comme un moniteur de santé à image miroir, prescrire des médicaments et même évaluer l’impact des médicaments. En plus de cela, le séquençage de l’ADN a permis de mieux comprendre les virus et leurs mutants. La télémédecine a également complété ce développement », a-t-il ajouté.

Il a en outre ajouté qu’il existe une tendance à suivre la santé par le biais d’interventions numériques, d’un vieillissement en bonne santé et de soins de santé de qualité. La transition s’opère aujourd’hui en termes d’adoption de bien meilleures pratiques de santé et davantage vers des soins préventifs vers un vieillissement en bonne santé et la prévention des maladies.

Aujourd’hui, CRISPR est une technologie qui peut être utilisée pour éditer des gènes en vue de guérir divers types de cancer. CRISPR, qui signifie Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, est en train de devenir un outil courant utilisé dans de nombreuses études de biologie du cancer.

«Il y a des discussions et des développements autour de la création d’une plate-forme de santé numérique commune et de la construction d’une infrastructure technologique aujourd’hui. De nombreuses données au niveau de la population sont également générées en engageant un grand nombre de sujets pour effectuer des recherches cliniques sur différents types de cancer. Des données longitudinales sont également en cours de développement pour comprendre la structure moléculaire d’une maladie en cours dans le corps humain qui peut être détectée à l’aide d’outils d’apprentissage en profondeur tels que l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle », a conclu Gopalakrishnan.

