Découvrez 24 nouvelles substances toxiques dans la dégradation des pesticides

in

02/08/2021 à 08:02 CEST

Les pesticides continuent de livrer des nouvelles inquiétantes. On sait maintenant que les scientifiques ont découvert jusqu’à 24 nouvelles substances toxiques et dangereuses pour l’homme dans le processus de dégradation des pesticides réglementés par la loi. Ces nouveaux poisons n’avaient pas été surveillés jusqu’à présent et passaient inaperçus, mais leurs effets toxiques dépassent ceux des pesticides d’origine dont ils sont issus.

Une étude menée par l’Institut de diagnostic environnemental et d’études sur l’eau (IDAEA-CSIC), du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), en collaboration avec l’Université suédoise des sciences agricoles (SLU) a découvert 24 nouvelles substances dérivées de la dégradation de pesticides qui n’ont jamais été détectés dans l’environnement à ce jour.

L’ouvrage, publié dans la revue Environmental Science & Technology, montre comment, malgré les réglementations de l’Union européenne pour le contrôle des pesticides en agriculture, il existe un grand nombre de ces substances dans l’environnement dont les effets toxiques peuvent même dépasser ceux des pesticides originaux qu’ils sont réglementés.

Ces produits de transformation sont des substances issues de la dégradation des pesticides et se forment à partir de réactions chimiques une fois les pesticides appliqués.

« Les quantités trouvées peuvent poser un risque environnemental évident, compte tenu de la toxicité de ces substances. Ces composés ont une plus grande capacité de dispersion que les pesticides d’origine et peuvent atteindre les aquifères d’où est extraite l’eau potable. Cette capacité, couplée au fait que sa présence dans l’environnement n’est pas surveillée, peut présenter un risque pour la santé humaine& rdquor;, indique le chercheur Pablo Gago Ferrero, chercheur CSIC à l’IDAEA-CSIC et coordinateur du projet.

La recherche a utilisé une nouvelle méthodologie pour la détection de ces substances qui est utilisée en Suède. Les travaux ont combiné la chimie analytique pour identifier de nouveaux produits de transformation de pesticides, même à des concentrations minimales dans l’environnement, ainsi qu’une revue systématique de la répartition des pesticides sur le territoire réalisée par les programmes européens de surveillance environnementale.

« Une grande partie des nouveaux sous-produits détectés dépassaient les concentrations des pesticides d’origine à partir desquels ils étaient formés, avec des toxicités estimées plus élevées. Cette étude montre que, malgré l’existence de puissants systèmes de contrôle de l’environnement, les substances ayant des effets nocifs sont omises dans l’environnement & rdquor;, souligne Gago Ferrero.

Dans certains cas, le pesticide d’origine n’est pas détecté sur le terrain. Cela peut conduire à croire à tort que le pesticide n’est pas présent et qu’il n’y a donc pas de problème. Cependant, les produits de transformation de ces pesticides sont présents.

“La plupart de ces produits n’avaient jamais été surveillés dans l’environnement. De plus, ils n’étaient répertoriés dans aucune base de données. À la suite de cette étude, ces composés ont été ajoutés à la base de données PubChem et leur identification sera désormais facile & rdquor;, explique le chercheur Gago Ferrero.

Certaines de ces nouvelles substances ont déjà été intégrées dans les systèmes de contrôle scandinaves et démontrent la nécessité d’étendre cette initiative à d’autres pays. Ceci est particulièrement pertinent pour les pays à forte activité agricole, comme l’Espagne, où les pesticides sont utilisés de manière intensive et où il est nécessaire de savoir quels sous-produits se forment, ainsi que leurs effets nocifs potentiels pour un contrôle et une prévention appropriés des risques associés.

Article de référence : DOI : 10.1021/acs.est.1c00466

Cela peut vous intéresser : Le glyphosate, un herbicide au centre de la polémique