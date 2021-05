Découvrez 5 nouveaux produits de beauté des marques fondées par l’AAPI – WWD

Ellis Brooklyn Myth Spectacular Huile Corporelle Parfumée

Disponible pour 65 $ sur ellisbrooklyn.com, Sephora et Ulta Beauty.

Pendant son mandat en tant que rédactrice beauté, la fondatrice d’Ellis Brooklyn, Bee Shapiro, était frustrée par les extensions de gamme de parfums, en particulier celles qui saignaient dans les soins du corps. “Vous aimez toujours le parfum, alors vous obtenez l’huile, la lotion et la crème, et ils sont toujours bourrés de charges”, a déclaré Shapiro. “Je savais que si je devais choisir de faire des soins du corps, les soins de la peau seraient une priorité, et je voulais aussi le magnifique parfum.”

Entrez dans l’huile corporelle parfumée Myth Spectacular d’Ellis Brooklyn, nommée et parfumée d’après l’un de ses best-sellers, l’eau de parfum Myth. « C’est très différent des marques de parfums à l’ancienne car ils consacrent beaucoup de temps et d’efforts au parfum. Ils ne pensent pas aux soins de la peau », a-t-elle poursuivi. “Il n’y a aucune charge, ni eau, ni silicone, et le squalène est l’un des premiers ingrédients.”

Les partenaires commerciaux de Shapiro en ont également pris note. Alors que le produit a été lancé sur le site Web d’Ellis Brooklyn cette semaine, l’huile sera distribuée chez Sephora et Ulta Beauty le mois prochain. Des sources de l’industrie estiment que l’huile corporelle atteindra 1 000 000 $ en ventes la première année.

Bâton de sérum Superfuel Hero Cosmetics

Disponible pour 12 $ sur herocosmetics.com et target.com le mois prochain.

Après avoir lancé l’un des premiers patchs contre l’acné sur le marché des soins de la peau, le fondateur de Hero Cosmetics, Ju Rhyu, n’est pas étranger aux formats pionniers. Pour son dernier lancement contre l’acné, Rhyu présente un Superfuel Serum Stick, une offre hydratante et apaisante pour apaiser l’inflammation.

“L’idée pour Hero est de s’assurer que nous proposons autant de solutions contre l’acné que possible, et nous voulons avoir une solution pour chaque problème de boutons”, a déclaré Rhyu. Elle a ajouté que l’expérience personnelle a conduit à la création du produit. « L’été dernier, je voyageais, nous devions porter des masques et il faisait vraiment chaud. Je voulais un produit contre l’acné à emporter qui soit également super fantastique », a-t-elle déclaré.

Le stick de sérum contient également des probiotiques pour protéger le microbiome, et bien qu’il puisse être utilisé à tout moment, n’importe où, la marque recommande de le conserver au réfrigérateur pour améliorer ses propriétés rafraîchissantes. Des sources de l’industrie estiment que le produit pourrait atteindre 1 000 000 $ au cours de sa première année de vente au détail.

Then I Met You Masque Visage Resurfaçant Rosé

Disponible pour 56 $ sur thenimetyou.com

Après deux ans sur le marché – et des fans comme Hyram Yarbro, l’influenceur skinfluenceur – Then I Met You ajoute un masque de traitement à sa gamme. Charlotte Cho, cofondatrice de Soko Glam et Then I Met You, élargit l’offre de sa marque avec le Rosé Resurfacing Facial Mask, qui tire son nom et ses propriétés exfoliantes d’un mélange d’AHA et de BHA.

L’approche de Cho dans toutes ses entreprises est fortement influencée par la philosophie coréenne de Jeong (le lien émotionnel profond entre les personnes, les lieux et les objets). «C’était mon étoile du Nord, relever les défis d’être entrepreneur», a-t-elle déclaré, ajoutant que cela affectait également le développement de ses produits. «Les soins de la peau occidentaux ont tendance à mettre beaucoup d’acides dans les produits. Je voulais également aborder ce masque du point de vue coréen, ce qui signifiait utiliser le pourcentage optimal d’acides pour votre peau sans exfolier. »

Compte tenu du large attrait de Soko Glam auprès des consommateurs et de la matrice de marque couvrant les prix, Cho a déclaré que le masque était destiné à un consommateur de soins de la peau plus spécialisé et plus sophistiqué. “C’est pour les personnes qui recherchent une expérience de soins de la peau de niveau supérieur et qui sont en phase avec leurs ingrédients pour la peau et ce qui fait une grande différence”, a-t-elle déclaré. Des sources de l’industrie pensent que le masque pourrait dépasser 1 000 000 $ de ventes au cours de ses 12 premiers mois.

Huile pour le visage Humanist Beauty Herban Wisdom

Disponible pour 100 $ sur humanistbeauty.com.

Avec 20 ans d’expérience dans l’industrie et un MBA de l’Université de Georgetown à son actif, Jennifer Norman était prête à apporter une approche plus humaniste de la beauté. À cette fin, elle a fondé le Human Beauty Movement, une entreprise à but déterminé qui se concentre sur «l’inclusivité radicale, le véritable bien-être et la durabilité écologique et sociale», a-t-elle déclaré.

La société, qui a été lancée le mois dernier en tant que B-corporation certifiée et avec les certifications EWG et Leaping Bunny, a présenté sa première marque : Humanist Beauty. Sa première unité de stockage, Herban Wisdom Facial Oil, associe une variété d’herbes au CBD pour aider à soulager le stress du visage et du consommateur. “Je voulais que l’huile donne aux consommateurs cet endroit où ils pourraient presque méditer”, a déclaré Norman.

L’approche de Norman vis-à-vis de son entreprise, malgré de grandes ambitions, implique également un ralentissement. «C’est vraiment une question de« beauté lente », je vais lancer un autre produit cette année, mais je veux m’assurer que les formules sont correctes, car la formulation des produits naturels est délicate. C’est du gaspillage et pas très soucieux de précipiter les choses sur le marché.

Norman espérait rendre son produit aussi accessible que possible aux utilisateurs, jusqu’à l’étiquette braille amovible fournie avec chaque bouteille. Des sources de l’industrie s’attendent à ce que les ventes de l’huile pour le visage dépassent 2,5 millions de dollars pour sa première année sur le marché.

Bougies Prim Botanicals

Disponible en A Little Magic, A Warm Hug et a Fresh Start à 34 $ chacun, sur primbotanicals.com.

Les parfums d’intérieur ont connu une grande année en 2020, mais ce n’est pas ce qui a incité Stefanie Walmsley, fondatrice de Prim Botanicals, à se joindre au mélange. « Après un changement de marque l’année dernière, nous avons des clients plus jeunes. Je voulais créer quelque chose pour la génération Z en général. Ils sont résolument colorés et vraiment frais », a-t-elle déclaré.

Dans son offre pour la base de consommateurs en plein essor, Walmsley a créé trois bougies avec un emballage fantaisiste en vichy et des noms davantage axés sur les sensations que procurent les parfums, par opposition à des notes de notes spécifiques. “Nous voulons que Prim se concentre uniquement sur les parfums et sur la façon dont nous relions la beauté au bien-être, et en faisons une question de parfums et d’humeur”, a déclaré Walmsley.

En conséquence, A Warm Hug a des notes de bois de santal et de rose; A Little Magic présente des fleurs d’oranger et des fleurs de jasmin ; et A Fresh Start comprend des agrumes et des fleurs. « Je suis personnellement très fascinée par le lien émotionnel avec un objet ou un produit », a-t-elle déclaré.

Les consommateurs semblent bien réagir, ayant largement épuisé le stock de la marque dans les 10 premiers jours après le lancement. Des sources de l’industrie estiment que la ligne atteindra entre 250 000 $ et 500 000 $ de ventes pour sa première année sur le marché, dans l’attente d’une distribution plus large.

