Découvrez à quel point les AirPod ont changé depuis leurs débuts en 2016

Combien un produit peut-il changer en cinq ans ? Eh bien, dans les années technologiques, cela ressemble plus à une décennie. Les AirPod, annoncés pour la première fois aux côtés de l’iPhone 7, ont subi différentes variantes au fil des ans. Maintenant, la publication Scan of the Month nous offre un aperçu en profondeur de l’évolution des écouteurs sans fil d’Apple des AirPods 1 au modèle Pro, et maintenant aux AirPods 3.

Scan of the Month, comme son nom l’indique, scanne les produits pour montrer à quoi ils ressemblent de l’intérieur. Pour décembre, la publication nous donne un aperçu détaillé des AirPods, AirPods Pro et AirPods 3. Bien que la deuxième génération et les AirPods Max aient été laissés pour compte, il est possible de dire que l’un n’a pas beaucoup changé et l’autre est totalement produit différent.

En commençant par les écouteurs sans fil d’origine d’Apple, voici comment l’analyse du mois les décrit :

Dans la zone derrière le haut-parleur se trouve un groupe d’électronique rigide-flex. La construction ferait rougir un origamiste. Tenir les plis sans froisser le substrat souple lors de l’assemblage est vital et délicat. Un microphone dans la base de la tige est légèrement tourné vers la bouche du porteur, mesurant seulement 2,1 mm x 1,2 mm. Il se cache derrière la paire de contacts servant à charger la batterie. Des capteurs infrarouges à la surface du boîtier juste derrière l’écouteur activent l’une des principales fonctionnalités magiques des AirPod : retirez l’écouteur pour mettre votre musique en pause et remplacez-le pour jouer.

Ensuite, lorsque vous avancez de trois ans, dans quelle mesure les AirPod d’origine ont-ils changé par rapport aux AirPods Pro ? Beaucoup. Ou, comme le dit Scan of the Month, Apple « a complètement repensé les composants internes des écouteurs ».

La batterie est passée de la tige à la tête ; le cluster électronique est également resté dans la tête. Un PCB très dense simplifie l’assemblage en concentrant l’électronique en un seul composant. Le Pro a abandonné le microphone orienté vers le bas au profit de deux microphones à tige. Les microphones sont nettement plus gros que les micros de première génération (3,4 × 2,4 mm), mais nous nous demandons si la prise de voix aurait été meilleure avec les microphones pointés du bas des tiges. AirPods Pro a introduit une nouvelle interface utilisateur : le fait de presser la tige peut mettre la musique en pause, modifier les paramètres de suppression du bruit ou invoquer Siri. Des capteurs de force sont visibles dans la tige avec une antenne.

Last but not least, deux ans plus tard, Apple a sorti les AirPod de troisième génération. La publication note que ces écouteurs ne sont pas commercialisés comme « pro » mais « ils ont vraiment l’air de la pièce ».

L’électronique et les batteries ont complètement changé de position des AirPod de première génération, de l’électronique aux tiges et des batteries à la tête. Un seul PCBA contient la plupart des composants, laissant quelques capteurs distribués. Le microphone orienté vers le bas a fait son retour, situé entre les contacts de charge au bas de la tige. À 2,9 × 1,8 mm, ces microphones ont une taille comprise entre le Pro et le G1.

Vous pouvez vérifier tous les AirPod scannés ici.

