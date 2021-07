Comparé à d’autres stars hollywoodiennes, Dwayne “The Rock” Johnson domine généralement les gens en raison de sa taille et de sa masse. Presque toutes les co-stars de The Rock partagent l’écran avec une apparence petite en comparaison. Mais même Johnson n’est pas toujours le plus gros gars de la pièce, surtout quand il traîne avec des basketteurs. Une nouvelle interview a montré à quel point l’acteur est petit par rapport à Shaquille O’Neal et Charles Barkley.