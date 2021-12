Découvrez à quelle heure et où regarder le lancement du satellite James Webb

24/12/2021

Act à 11:34 CET

Ce Noël, la NASA apportera un cadeau extraordinaire pour les astronomes et les amoureux de l’espace. Le 25 décembre à 1h20 (CET), la Le plus grand et le plus avancé des télescopes spatiaux de l’agence spatiale sera lancée depuis la Guyane française. Il peut être suivi via la page YouTube de la NASA.

Il transporte quatre instruments scientifiques principaux et « recherchera la formation non observée des premières galaxies, ainsi que d’observer l’intérieur des nuages ​​de poussière où se forment aujourd’hui les étoiles et les systèmes planétaires » selon la Nasa.

Le décollage prévu pour Le 22 décembre a été reporté au 24 décembre en raison de difficultés dans les communications électroniques entre le lanceur et sa charge utile. Il a encore été retardé jusqu’au jour de Noël en raison des mauvaises conditions météorologiques sur le site de lancement. En effet, le télescope a plusieurs années de retard.

Le télescope permettra de répondre à nos questions sur l’origine des galaxies, leur construction et la naissance des étoiles et des systèmes protoplanétaires. En outre, Cela pourrait aussi faire la lumière sur l’origine de la vie.