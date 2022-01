Découvrez à quoi pourrait ressembler le Spider-Man de Tom Holland dans le costume Venom

Les bandes-annonces de Spider-Man: No Way Home suggèrent que Tom Holland pourrait porter un costume noir dans le film, ce que les jouets officiels ont confirmé. De nombreux fans de Spider-Man pensaient que nous verrions une action Venom dans No Way Home, avec le costume Symbiote apparaissant enfin dans le MCU. Ce n’était pourtant pas le cas. La raison pour laquelle Peter Parker a dû porter un costume noir de Spider-Man a été divulguée avant le film. Mais des rapports après la sortie de No Way Home ont annoncé que Marvel et Sony pourraient travailler sur une réunion entre Venom (Tom Hardy) et Spider-Man. Nous avons déjà expliqué comment cela pourrait arriver plus d’une fois, surtout maintenant que Spider-Man 4 a été officiellement confirmé.

Mais nous n’avons plus à attendre pour voir à quoi pourrait ressembler Tom Holland en portant le costume Symbiote dans un futur film de Spider-Man. L’artiste conceptuel qui a travaillé sur plusieurs films Marvel, dont Spider-Man, a publié de nouveaux rendus pour ce qui pourrait suivre. Méfiez-vous que Les spoilers No Way Home et Venom 2 suivent ci-dessous.

Le conflit Spider-Man contre Venom que nous mourons d’envie de voir

Grâce à No Way Home, le combat de Tobey Maguire avec le symbiote est désormais MCU canon. Ce combat a eu lieu dans un univers différent, cependant. Et Peter Parker de Tobey y a fait référence avant le grand combat à la fin de No Way Home.

Ensuite, Venom 2 a pratiquement apporté le costume Venom à Spider-Man de Holland. C’est aussi le canon MCU maintenant. Sony a fait tout son possible pour inclure Hardy’s Venom dans le MCU via le tag Let There Be Carnage. Hardy est ensuite apparu dans les scènes post-crédits de No Way Home, et c’est ainsi qu’une partie de cette variante de Venom s’est coincée dans le MCU.

Cette gymnastique Venom inutile nous donne pratiquement au moins un autre combat épique Spider-Man contre Venom. Cela garantit également que Spider-Man portera à nouveau la combinaison Venom.

Une confrontation peut se produire dans le MCU, où Tom Holland devrait continuer à incarner Peter Parker pour une autre trilogie couvrant ses années universitaires.

L’autre peut se produire dans l’univers Sony Spider-Man (SSU), où réside le venin de Tom Hardy. C’est un univers dont Spider-Man est encore un mystère. Mais Sony pourrait toujours lier la chronologie de Venom à l’une des autres variantes de Spider-Man de sa liste, qu’il s’agisse de Miles Morales ou de Spider-Man d’Andrew Garfield. Ou il peut introduire une toute nouvelle variation de Spider-Man.

Costume de type Venom noir et or de Spider-Man avec un composant magique de Doctor Strange. Source de l’image : Sony

Tom Holland en costume Venom

Ce n’est que spéculation, cependant. Il est indéniable que Tom Holland est la version la plus populaire de Spider-Man. Et c’est son Peter Parker que les fans veulent le plus voir affronter Venom. C’est probablement pourquoi la scène post-générique de No Way Home était si nécessaire.

Sans oublier que le Hollandais Peter Parker a dû faire face au plus grand défi de sa carrière d’Avenger. Et le plus déchirant. C’est-à-dire que l’arc de personnage de Peter a jusqu’à présent amené Spider-Man du MCU à un point où il est prêt pour une réunion avec Venom. La perte de tante May (Marisa Tomei) lui a presque donné envie de tuer un méchant dans No Way Home. Il a ensuite dû accepter le sortilège du docteur Strange (Benedict Cumberbatch), ce qui signifie que MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon) ne se souviennent plus de lui. Des temps sombres pourraient être à venir pour Spider-Man, et ils pourraient l’inclure dans le costume de Venom.

C’est là que les rendus conceptuels de Thomas du Crest ci-dessus sont utiles. L’artiste a travaillé sur No Way Home, Far From Home et Avengers : Endgame. Il connaît les héros du MCU. Et il connaît particulièrement bien Spider-Man de Holland.

À partir de là, il est facile de créer un concept art qui imaginerait à quoi ressemblerait le costume Spider-Man Venom de Holland. Les rendus ci-dessus ne confirment en aucun cas que le conflit Spider-Man contre Venom arrive bientôt, malgré ce que disent les rumeurs. Et le costume Venom que Spider-Man de Holland portera éventuellement pourrait être très différent. Mais c’est notre premier aperçu de ce à quoi ressemblera le MCU Spider-Man une fois que Venom l’aura infecté.