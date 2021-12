Découvrez à quoi ressemblaient les premiers pas de la vie sur la Terre primitive

12/08/2021 à 18:55 CET

Des scientifiques de l’Institut Max Planck et de la Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) ont démontré pour la première fois, dans un environnement créé en laboratoire, que le développement et la séparation de microgouttelettes sans membrane c’est possible dans un environnement similaire à celui existant dans les pores des roches de la Terre primitive. Par conséquent, la vie serait née de cette manière sur notre planète il y a 3,5 milliards d’années.

Une grande question persiste depuis des siècles pour différentes branches de la science : comment et où la vie est-elle née aux premiers instants de notre planète, à partir de réactions entre substances chimiques inertes ? Pour que le premier protocellules, c’est-à-dire les structures précurseurs des cellules que nous connaissons aujourd’hui, les microgouttelettes dites coacervées, auraient joué un rôle fondamental.

Les petites gouttes qui ont commencé la vie

Sommes minuscules gouttelettes sans membrane Ils auraient évolué pour acquérir la capacité de diviser, de grouper des molécules et, de cette manière, abriter les réactions biochimiques indispensables au développement de la vie sur Terre primitive. Bien que des recherches antérieures aient montré que ARN simple est actif au sein de ces microgouttelettes, fournissant un environnement chimique propice au début de la vie, il n’avait pas encore été confirmé que les protocellules pouvaient évoluer dans un environnement similaire à celui enregistré sur notre planète à son stade primitif.

Désormais, des scientifiques allemands ont réussi à créer en laboratoire un environnement similaire à celui enregistré dans des bulles de gaz à l’intérieur d’un pore de roche chaude, dans les premiers instants de la Terre. Selon un communiqué, ils auraient alors vérifié que le les microgouttelettes ont évolué dans cet environnement pour commencer la vie sur notre planète.

Selon la nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Nature Chemistry, les minuscules gouttelettes auraient fonctionné comme des cellules primordiales ou des protocellules à ce moment initial, avec la capacité de diviser et de concentrer les molécules dans leur noyau et de maintenir les interactions nécessaires entre les composants chimiques. De plus, ils auraient facilité l’évolution continue et permanente qui a rendu possible, au fil du temps, la multiplication et diversification des formes de vie qui caractérisent la Terre.

Sujet connexe : Les « capsules temporelles » révèlent qu’il y avait de la vie sur la première Terre.

Complexité croissante

L’environnement créé par les chercheurs avait des pores contenant de l’eau avec une bulle de gaz, ainsi qu’un pôle froid et un pôle chaud, pour tester si les protocellules se divisaient et évoluaient. L’interface gaz-eau n’attirait pas seulement les molécules, mais aussi les protocellules étaient localisées et accumulées à cet endroit, pour s’assembler plus tard dans d’autres structures plus grandes. Cela aurait été le schéma qui facilitait l’émergence de des formes de plus en plus complexes, jusqu’à atteindre les cellules qui constituent aujourd’hui les organismes vivants.

Les scientifiques ont également découvert qu’à la suite de gradient thermique, c’est-à-dire l’existence d’un pôle chaud et d’un pôle froid, plusieurs types de protocellules s’étaient formées, chacune ayant une composition chimique, des dimensions et des propriétés physiques différentes. Par conséquent, ils ont conclu que le gradient thermique dans l’environnement de la Terre primitive aurait pu entraîner une pression de sélection évolutive sur les protocellules, générant leur complexité et leur spécialisation.

Dans les études futures, les spécialistes pourraient se concentrer sur le test d’un plus grand nombre d’habitats possibles et sur l’exploration d’un plus grand nombre de caractéristiques permettant à la vie d’émerger dans des conditions similaires à celles enregistrées dans le Terre primitive. En tout cas, la découverte concrète pourrait marquer un avant et un après en termes de révélation des secrets inhérents à l’émergence de la vie sur notre planète.

Référence

Les conditions de non-équilibre à l’intérieur des pores de la roche entraînent la fission, la maintenance et la sélection des protocellules de coacervat. Alan Ianeselli, Damla Tetiker, Julian Stein, Alexandra Kühnlein, Christof Mast, Dieter Braun et TY Dora Tang. Chimie de la nature (2021). DOI : https : //doi.org/10.1038/s41557-021-00830-y

photo: image en microscopie à fluorescence de protocellules en contact avec une bulle de gaz. Les assemblages coacervés sont un modèle valable pour imiter les premières protocellules apparues dans la Terre primitive et pour étudier comment les premières étapes de la vie ont pu évoluer. Crédits : LMU / Alan Ianeselli.