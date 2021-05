Découvrez à quoi ressemblera Kim Kardashian West dans Paw Patrol: The Movie

Si vous avez des enfants en bas âge, il y a de fortes chances que vous soyez familier avec le programme d’animation Paw Patrol. Diffusée sur Nick Jr., l’émission saine suit un garçon au bon cœur nommé Ryder qui dirige une meute de chiots enthousiastes, collectivement connus sous le nom de Paw Patrol, en mission dans leur ville pour aider les personnes dans le besoin. Aucun défi n’est trop grand pour ces toutous, et aucun chiot n’est trop petit… mais ils sont sur le point d’avoir besoin d’un grand écran pour contenir leurs aventures. Paramount présentera Paw Patrol: The Movie en multiplex le 20 août, donnant aux familles une raison d’échapper à la chaleur et de profiter d’un film cet été. Et le casting du film est brûlant, y compris Jimmy Kimmel, Dax Shepard, Randall Park et, croyez-le ou non, Kim Kardashian West.