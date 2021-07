Découvrez ce drag inspiré de ‘WandaVision’ – ‘Cosmo Queens’ Selma Nilla

La Cosmo Queen d’aujourd’hui est Selma Nilla (et je suis obsédée par son nom de scène, BTW.) Dans cet épisode, elle a fait du cosplay glam de niveau supérieur. Selma s’est inspirée de Marvel’s WandaVision, une émission dont vous avez probablement entendu parler (à moins qu’OFC ne soit coincé sur une île déserte le printemps dernier.) Son audacieux ensemble Scarlett Witch était tout.

Selma est une grande fan de Marvel, mais elle nous a dit que son travail s’inspire d’un tas de sources différentes. “Beaucoup d’acteurs de théâtre musical m’influencent, Beth Level, Megan Hilty, Megan Mullaly, pour n’en nommer que quelques-uns.”

“Meryl Streep est également une grande source d’inspiration pour moi. Quelqu’un à qui l’on a dit « non » encore et encore mais qui a persisté et est devenu la superstar qu’elle était destinée à être. Le show business est difficile, mais j’aime ça et j’y travaille. Les « non » ne me découragent pas, ils m’inspirent à travailler plus dur !

Et elle a travaillé dur ! Selma a récemment remporté le prix de la série Netflix Nailed It et a publié deux saisons de sa série de cuisine YouTube, Cluck That. Vous pouvez suivre toute la grandeur de Selma sur IG, @SelmaNillaNYC.

La robe de Selma est signée Domino Couture.

