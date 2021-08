Découvrez ce OnePlus 9 Pro blanc que vous ne pouvez (probablement) pas obtenir

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Un dirigeant de OnePlus a dévoilé un OnePlus 9 Pro blanc. On pense que cette option ne sera pas produite en série, étant probablement un coloris annulé. Ce ne serait pas la première fois que OnePlus présente une option de couleur annulée.

Le OnePlus 9 Pro est actuellement disponible dans plusieurs options de couleurs, à savoir Morning Mist, Pine Green et Stellar Black. Une option manquante ici est un simple coloris blanc, mais il s’avère que la société a réellement pensé à cette palette de couleurs.

Le COO de OnePlus, Liu Fengshuo, a publié une image sur Weibo, montrant un OnePlus 9 Pro blanc. Il a l’air plutôt lisse, bien qu’il ne soit pas aussi dynamique que le OnePlus 7T en or annulé que la société a présenté en 2019. Découvrez l’appareil blanc dans l’image ci-dessous.

MyDrivers rapporte que le dos blanc n’attire pas non plus les empreintes digitales, ce qui suggère qu’il a une finition mate ou quelque chose de similaire résistant à la graisse. Le point de vente affirme également que ce nouveau modèle ne sera pas non plus produit en série, alors ne comptez pas vous procurer cet appareil via les canaux de vente au détail officiels.

Nous avons demandé à OnePlus de confirmer si le OnePlus 9 Pro blanc verra le jour et mettra à jour l’article en conséquence si/quand il nous revient. Néanmoins, vous pouvez être sûr que ce n’était probablement pas le seul coloris OnePlus 9 Pro abandonné. La société a précédemment noté qu’elle examinait des « douzaines » d’options de couleurs avant de s’installer sur quelques-unes pour le produit final.