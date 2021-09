Découvrez ce que font les Docs disparus de Grey’s Anatomy

Izzie Stevens a eu un cancer, a épousé Alex, a survécu au cancer, puis a en quelque sorte disparu au cours de la saison six. Elle est finalement revenue une seconde et a admis qu’elle n’avait plus l’impression que Seattle était sa maison. Plus tard, Alex a reçu des papiers de divorce, et maintenant nous savons qu’Izzie a secrètement eu les jumeaux d’Alex, vit dans un ranch au Kansas et est devenu un oncologue chirurgical.

Katherine Heigl’La sortie de s a essentiellement commencé en 2008 lorsqu’elle a retiré son nom de la considération des Emmy parce qu’elle n’avait pas l’impression que le matériel le méritait. En 2010, le personnage a complètement disparu. Elle a dit qu’elle aimerait revenir au personnage depuis des années, mais Shonda Rhimes ne l’a pas fait. “J’en ai fini avec cette histoire”, a-t-elle déclaré à TVLine en 2015.

Heigl, alors une star de la comédie romantique en plein essor, a continué à jouer dans quelques autres comédies romantiques avant de revenir à la télévision avec State of Affairs, puis Doubt, et plus récemment, elle a rejoint Suits et la série 2020 Firefly Lane.