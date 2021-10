Découvrez ce qu’il advient de la contribution de l’employeur sur votre compte PF

L’EPF n’est qu’une partie du corpus global de retraite du salarié tandis que l’EPS est l’autre partie.

La contribution au fonds de prévoyance (FP) représente l’épargne passive d’un salarié. Pour la plupart des employés, 12 pour cent du salaire de base sont versés chaque mois sur le compte PF. Un pourcentage égal est également versé par l’employeur. Cependant, dans la plupart des cas, la totalité des 24 pour cent des cotisations au FP n’arrive pas chaque mois sur le compte de prévoyance des employés (EPF). Si vous regardez votre relevé PF ou le livret PF, vous trouverez des entrées séparées pour les employés et la contribution de l’employeur sur le compte PF. De plus, il y a une autre colonne qui montre la contribution au régime de retraite des employés (EPS). L’EPF et l’EPS relèvent tous deux de la Caisse de prévoyance des employés (EPFO).

L’employé n’a pas besoin de cotiser à l’EPS mais sur la contribution de l’employeur, un certain pourcentage est détourné vers l’EPS. Avec un salaire de base (aux fins de la retraite) plafonné à Rs 15 000, 8,33 pour cent du salaire est détourné ou mis en EPS. Cela signifie que, indépendamment d’un salaire de base plus élevé (au-dessus de Rs 15 000), chaque mois Rs 1250 de contribution de l’employeur sont versés dans l’EPS.

Le montant de la pension mensuelle dépend du nombre d’années de service et d’une formule fixe. A la retraite, après une période minimale de dix années de service, la pension minimale par mois est fixée à Rs 1 000 tandis que le montant maximum de la pension mensuelle est de Rs 7 500. Pour s’assurer que l’on obtient le crédit pour le nombre d’années travaillées, assurez-vous d’opter pour le « certificat de régime » qui aide l’EPFO à conserver une trace de votre période de service.

Le fonctionnement de l’EPS n’est pas similaire à celui de l’EPF et les cotisations de l’EPS ne rapportent pas non plus d’intérêts. Quoi qu’il en soit, l’ensemble du corpus reste au gouvernement et l’employé commence à toucher une pension après sa retraite. Lorsqu’un employé change d’emploi, EPF est transféré chez le nouvel employeur, bien que l’UAN reste le même. Mais après le changement d’emploi, la contribution à l’EPS reste à l’EPFO. L’employé a la possibilité de retirer les fonds EPS ou de les reporter à l’emploi suivant. Cela dépend toutefois de l’ancienneté et de l’âge de l’employé.

Si un salarié n’a pas accompli dix années de service continu, il peut soit retirer le montant de l’EPS, soit passer le « certificat de régime ». En rejoignant le nouvel employeur, remettre l’attestation de régime à l’EPFO par l’intermédiaire du nouvel employeur. Une fois les dix années écoulées, la prestation de sortie cesse et on ne peut retirer l’attestation de régime de l’EPFO qu’en déposant le même formulaire 10C.

