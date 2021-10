Découvrez ce regard dans les coulisses sur la façon dont Dying Light a été porté pour basculer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dying Light, le jeu de parkour zombie en monde ouvert, a récemment été introduit sur Switch, et nous avons été assez impressionnés – tous les ports Switch ne sont pas égaux, après tout, et certains ne collent vraiment pas à l’atterrissage.

Mais Techland est assez fier des efforts qu’ils ont déployés pour porter le jeu, et ils ont publié une vidéo des coulisses pour donner aux joueurs un aperçu des obstacles technologiques auxquels ils ont été confrontés et des fonctionnalités exclusives à la plate-forme qu’ils ont ajoutées le long de la manière.

« Nous sommes plus que ravis de la réception initiale de Dying Light Platinum Edition pour la Nintendo Switch et nous sommes reconnaissants pour les aimables paroles de chacun. Les commentaires reçus jusqu’à présent confirment clairement que nos efforts conjoints ont abouti à l’un des meilleurs ports sur [the] Plateforme Switch, offrant un gameplay immersif et stable pour les modes portable et ancré.

Néanmoins, nous nous engageons à résoudre tous les problèmes soulevés jusqu’à présent (par exemple, la limitation de la fréquence d’images) et à améliorer les performances et la qualité, alors restez à l’écoute ! »

– Piotr Chrzanowski, responsable de la technologie chez Techland