Découvrez ce sketch Let’s Go Brandon Saturday Night Live

Dans l’épisode de Saturday Night Live de ce week-end, l’émission de variétés de longue date a décidé qu’il était enfin temps de produire un sketch Let’s Go Brandon – pas vraiment surprenant, étant donné à quel point cette phrase est devenue très populaire parmi les conservateurs.

Le sketch devait faire partie du segment Weekend Update de l’émission. Et nous disons « destiné à être », car SNL a fini par le couper de la diffusion finale simplement à cause de contraintes de temps. Cependant, l’émission a téléchargé le morceau sur sa chaîne YouTube, et vous pouvez regarder l’interaction hilarante ci-dessous qui n’a pas été diffusée.

Croquis de la mise à jour du week-end SNL

Le gag a été construit autour d’un gars ordinaire nommé Brandon, joué par l’acteur Kyle Mooney, qui discute avec le co-animateur de Weekend Update Michael Che du phénomène autour du slogan. La blague est que le Brandon abasourdi dans ce sketch pense que la phrase parle de lui. Lorsque le sketch commence, le public applaudit et le personnage de Brandon agite les deux mains en l’air. « C’est moi! Wow, ça a été fou ! Tout le monde parle de moi, petit vieux Brandon.

Le personnage de Brandon poursuit : « Sérieusement fam, merci pour votre soutien. J’adore mes Bran stans… au début, je ne comprenais pas. Pourquoi tout ce battage autour de moi ? »

Bien sûr, le Brandon dans cette phrase est un euphémisme remplaçant du président Biden. C’est en fait une façon de diriger une bombe f sur le président. Mais le personnage de SNL Brandon ne semble pas plus sage.

« Alors je suis une blague ? »

« J’étais là, un gars assez moyen », poursuit Brandon de Mooney. « Je vis avec ma tante – un peu comme Spider-Man mais sans les super pouvoirs. »

Le Che, bien sûr, finit par lui dire que la phrase ne le concerne pas du tout. Que la phrase est en fait une façon d’insulter le président Biden. « Nooon…. ne diraient-ils pas juste f- Joe Biden? » se demande à voix haute Brandon, déconcerté.

Certes, les personnes en quelque sorte responsables de la naissance de cette phrase faisaient exactement cela. Il découle d’une course NASCAR début octobre, au Talladega Superspeedway en Alabama. La journaliste de NBC NASCAR, Kelli Stavast, a ensuite interviewé le vainqueur Brandon Brown. La foule scandait – en direct, à l’antenne – une bombe f dirigée contre le président Biden. Que Stavast ait mal entendu le chant ou non, elle a dit à Brown que la foule semblait dire : « Allons-y, Brandon !

Les conservateurs se sont immédiatement accrochés à cet épisode comme un autre exemple de parti pris médiatique. Mais dans le sketch SNL coupé ce week-end, au moins, cela a été joué pour rire.

« Alors je suis une blague ? » se lamente le personnage de Brandon. « C’est une blague d’être Brandon ? Comme quand mon oncle a tweeté « Let’s Go Brandon », il ne parlait pas de moi ?

Che essaie finalement de lancer un chant pour le nom de famille du personnage, à la place.