Découvrez ce téléphone à changement de couleur 160W que vous ne pouvez pas acheter

Infinix a annoncé un concept de téléphone à changement de couleur avec des vitesses de charge de 160 W. L’Infinix Concept Phone 2021 peut être complètement chargé en 10 minutes.

Infinix n’est pas exactement le nom le plus reconnaissable dans l’espace des smartphones, mais la marque appartenant à Transsion a connu du succès sur le continent africain, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Asie. La firme est généralement connue pour proposer des smartphones de milieu de gamme et d’entrée de gamme, mais elle vise assez haut avec le nouveau Infinix Concept Phone 2021.

Le concept de téléphone a quelques caractéristiques remarquables, mais l’élément le plus accrocheur doit être le dos qui change de couleur. Infinix affirme que le téléphone combine un film électrochrome et un film électroluminescent pour offrir la première «coque arrière à double changement de couleur» de l’industrie. Alors qu’est-ce que cela permet?

« Lorsqu’il y a un appel entrant, l’arrière du smartphone passe du gris argenté au bleu clair. Lors du chargement, il changera de couleur et clignotera au milieu de l’appareil », a expliqué Infinix dans un communiqué de presse envoyé à Android Authority.

La charge ultra-rapide devient plus rapide

La caractéristique technique la plus impressionnante doit être l’ajout d’une charge filaire de 160 W (appelée Ultra Flash Charge), Infinix affirmant qu’il peut recharger la batterie de 4 000 mAh du téléphone en 10 minutes. Cela bat le Xiaomi Mi 10 Ultra de l’année dernière, qui a chargé sa batterie de 4 500 mAh en 21 minutes via une charge de 120 W. La société affirme que le chargeur inclus prend également en charge plusieurs protocoles afin que vous puissiez charger votre ordinateur portable et votre téléphone avec la même brique.

Infinix dit qu’il met en œuvre plus de 60 protections pour assurer une charge sûre et des températures de charge qui restent inférieures à 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit). Il revendique également une efficacité de conversion de charge de 98,6%. Sinon, l’Infinix Concept Phone 2021 contient également une charge sans fil de 50 W. On ne sait pas combien de temps il faut pour charger la batterie de zéro à 100 % de sa capacité via le chargement sans fil.

Nous avons cependant quelques réserves sur la santé de la batterie lors de la charge à 160W. Oppo et Xiaomi ont précédemment affirmé que leurs batteries se dégradaient à environ 80% après 800 cycles de charge avec respectivement 125 W et 200 W de charge, bien qu’il ne soit pas clair si ces cycles se produisent à des vitesses de charge maximales.

Néanmoins, une batterie se dégradant à 80% n’est pas si géniale alors que Samsung avait déjà vanté une capacité de 95% après deux ans de charge. Nous avons interrogé Infinix sur la dégradation de la batterie et mettrons à jour l’article si/quand nous recevons une réponse.

Ne vous attendez pas à une puissance phare ici, car l’Infinix Concept Phone 2021 est équipé d’un SoC Helio G95 4G ​​qui est largement équivalent au Snapdragon 720G. Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné que la firme n’a jamais sorti de téléphone avec un SoC phare auparavant. Les autres spécifications de base incluent 8 Go de RAM et 128 Go de RAM.

Sinon, l’Infinix Concept Phone 2021 est également équipé d’une triple configuration de caméra arrière (64MP principale, caméra périscope 8MP 5X, 8MP 120 degrés ultra-large), une caméra selfie 32MP dans une découpe perforée, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran , un écran incurvé OLED de 6,67 pouces avec des bords en cascade à 88 degrés et Android 11. Le skin XOS Android de la société avait la réputation d’être horrible dans le passé, mais j’espère que la société a amélioré les choses ces dernières années.

Ce ne serait pas la première fois que nous voyions un téléphone avec des propriétés de changement de couleur, car OnePlus a révélé le téléphone Concept One au CES 2020. Nous n’avons toujours pas vu de téléphone OnePlus avec un verre électrochrome et/ou des capacités de changement de couleur. mais. Néanmoins, Infinix note qu’il continuera à développer la technologie vue dans son concept de téléphone afin qu’il puisse être appliqué aux futurs appareils.