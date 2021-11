Découvrez ces 5 façons d’obtenir des performances sur votre crypto

Source : Adobe/ntinai

Les marchés cryptographiques en évolution rapide d’aujourd’hui offrent une gamme d’opportunités génératrices de rendement pour les investisseurs qui souhaitent générer des rendements sur investissement en plus de l’appréciation du capital.

Lisez la suite pour découvrir cinq façons de rentabiliser vos investissements en crypto-monnaie.

Parier des pièces

Lorsqu’il s’agit d’obtenir un retour sur vos actifs numériques, les pièces de pari sont souvent l’une des premières options pour les investisseurs en crypto.

Sur les marchés des crypto-monnaies, le jeu fait référence au processus de verrouillage de vos pièces pour prendre en charge un réseau de blockchain basé sur une preuve de participation (PoS) et gagner des récompenses sous la forme de jetons nouvellement frappés.

Le mécanisme de consensus PoS a été développé en 2012 par Sunny King comme alternative au concept de preuve de travail (PoW) pour répondre aux problèmes de durabilité environnementale et d’évolutivité entourant ce dernier. ( Avoir plus d’informations : Les chaînes de preuve de participation « de type Fiat » favorisent la centralisation et les joueurs riches)

Dans le concept PoS, les détenteurs de crypto-monnaie peuvent miser un certain montant de fonds sur la blockchain pour valider les transactions. Il y a généralement un montant minimum de pièces sur lesquelles vous pouvez parier. En outre, les investisseurs en crypto peuvent valider les transactions en bloc en fonction du nombre de pièces dont ils disposent. Plus un investisseur possède de pièces, plus les récompenses obtenues sont élevées.

Des exemples de pièces de jeu populaires incluent Algorand (ALGO), Cosmos (ATOM), Tezos (XTZ) et Tron (TRON), tandis qu’Ethereum (ETH) passe également à l’algorithme PoS et propose déjà des paris sur sa chaîne Beacon. Les APY de participation (rendements annuels en pourcentage) varient généralement de 3 % à 10 %, selon l’actif.

En plus de parier des pièces sur des réseaux cryptographiques basés sur PoS, les détenteurs de crypto-monnaies peuvent également parier des jetons sur des plateformes financières décentralisées (DeFi) pour obtenir des retours sur leurs avoirs.

Par exemple, vous pouvez parier des jetons CAKE sur la bourse décentralisée PancakeSwap , alimenté par Binance Smart Chain, pour gagner 50% + APY (au moment de la rédaction) sur leurs jetons.

Prêts CeFi

Avant l’émergence de DeFi, pratiquement toutes les plates-formes cryptographiques fonctionnaient selon un modèle de financement centralisé (CeFi). Cela signifie qu’une seule entité était en charge de l’exploitation de la plate-forme.

En plus des plates-formes permettant le trading d’actifs cryptographiques, des marchés de prêts cryptographiques ont émergé pour permettre aux détenteurs de crypto-monnaies de prêter leurs actifs numériques pour gagner des intérêts.

En utilisant les applications de prêt CeFi, vous obtenez un retour cryptographique lorsque les emprunteurs paient des intérêts sur les actifs numériques que vous leur prêtez. La plate-forme que vous utilisez gère tous les paiements et fait correspondre les emprunteurs et les prêteurs, vous n’avez donc qu’à vous soucier des paiements d’intérêts que vous recevez.

Des exemples de principales plates-formes de prêt CeFi incluent BlockFi , Lien et Ledn , et l’APY peut aller d’un petit pourcentage à deux chiffres.

Cependant, le gros inconvénient des applications de prêt centralisées est que vous devez faire confiance à un tiers avec vos pièces et vous devrez peut-être suivre un processus KYC (connaître votre client).

Prêts DeFi

L’alternative décentralisée aux prêts CeFi est le prêt DeFi. Le marché DeFi a connu une croissance rapide au cours des deux dernières années, ce qui en fait aujourd’hui un sous-secteur de la cryptographie de plusieurs milliards de dollars.

Les prêts DeFi permettent aux détenteurs de crypto-monnaie de gagner des intérêts en prêtant leurs crypto-monnaies à d’autres via des pools de prêts décentralisés, tels que Compound (COMP) ou Aave (AAVE). Dans les prêts dapps (applications décentralisées), des contrats intelligents pour faire correspondre les prêteurs et les emprunteurs sans avoir besoin de vérifications de crédit, et une garantie est publiée pour réduire le risque de défaut.

Les taux de prêt DeFi peuvent varier considérablement selon la plate-forme et l’actif de prêt. Pour les pièces stables adossées au dollar américain, par exemple, vous pouvez actuellement gagner entre 0,5% et 7% sur les principales plateformes de prêt DeFi.

Le principal inconvénient des prêts DeFi est que les protocoles DeFi ont l’habitude de succomber à des attaques entraînant une perte de fonds. S’en tenir aux prêteurs DeFi les plus établis est probablement un choix judicieux pour les investisseurs qui cherchent à réaliser des bénéfices sur les marchés des prêts DeFi.

Agriculture de rendement

L’agriculture de rendement est un autre moyen populaire d’obtenir un rendement cryptographique. Bien que toutes les méthodes d’obtention de rendements cryptographiques soient risquées, l’agriculture de performance est sans doute la plus risquée de la liste. Cependant, il a également les APY les plus élevés.

L’agriculture de rendement ou l’extraction de liquidités est un concept dans lequel les détenteurs de crypto-monnaie peuvent miser tout ou partie de leurs actifs numériques sur un pool de prêts ou de transactions DeFi, fournissant ainsi des liquidités et, en retour, recevant des jetons de pool de Liquidity qui peuvent ensuite être misés sur un ferme de rendement pour gagner un rendement supplémentaire en plus des commissions de mise en commun de liquidités.

Les fermes de rendement populaires incluent Sovryn, SushiSwap , PancakeSwap et Yearn, et APY peuvent atteindre trois chiffres.

Parier NFT

Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez également obtenir un retour en pariant des jetons non fongibles (NFT).

L’industrie du NFT a connu un boom massif depuis le début de l’année, il n’est donc pas surprenant que les développeurs aient trouvé des moyens pour que les NFT offrent des performances aux détenteurs.

Bien que le jalonnement NFT (ou l’agriculture NFT) soit un concept très nouveau, il existe déjà une poignée de dapps qui vous permettent de jalonner vos jetons non fongibles pour recevoir des récompenses de jalonnement sous forme de jetons de protocole.

Le jeu NFT est similaire à l’agriculture de rendement, avec la principale différence que ce dernier nécessite de déposer des actifs numériques dans un pool de liquidités et de gagner des récompenses symboliques, tandis que le premier implique l’utilisation de NFT.

Bien qu’obtenir un retour sur votre crypto peut être potentiellement lucratif, il est également risqué. N’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et faites vos propres recherches sur les actifs et les plateformes que vous envisagez d’utiliser dans votre recherche de performance.

