Découvrez ces 5 nouvelles fonctionnalités Wear OS sur la Samsung Galaxy Watch 4

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Wear OS 3 sur la Samsung Galaxy Watch 4 introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités dans la série. Les applications Google Maps, Messages et Play Store améliorées et la nouvelle application YouTube Music sont livrées avec un contrôle direct sur la montre. Certains d’entre eux seront également déployés sur les anciennes montres intelligentes fonctionnant sous Wear OS 2.0.

La Samsung Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic sont livrées avec un matériel impressionnant, mais c’est la toute nouvelle expérience logicielle qui pourrait être son principal argument de vente. Google a annoncé une mise à jour majeure de Wear OS à Google I/O plus tôt cette année en partenariat avec Samsung, et nous pouvons maintenant voir cette nouvelle mise à jour passionnante en action. Google a détaillé cinq nouvelles fonctionnalités Wear OS à découvrir sur le Samsung Galaxy Watch 4, que vous pouvez voir ci-dessous.

Navigation Google Maps améliorée sur votre poignet

Google a apporté des améliorations significatives à l’application Google Maps sur Wear OS. Vous obtiendrez des instructions détaillées qui seront envoyées de votre téléphone à votre montre. Vous obtenez également une carte plus détaillée cette fois-ci, au lieu des informations de base disponibles précédemment. L’application de la montre se synchronise avec Google Maps sur votre téléphone pour afficher les adresses de domicile, de travail et d’autres adresses enregistrées, ainsi que les recherches récentes pour vous permettre de lancer rapidement et facilement la navigation sur votre poignet sans avoir besoin d’atteindre votre téléphone.

Les paiements sans contact avec Google Pay s’étendent à plus de pays

Vous pouvez désormais utiliser votre montre pour effectuer des paiements dans 16 nouveaux pays, dont la Belgique, le Brésil, le Chili, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, Hong Kong, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Slovaquie, la Suède, Taïwan, l’Ukraine et les États-Unis. Émirats arabes unis (vous pouvez trouver la liste complète des régions prises en charge ici).

L’application Google Pay sur Wear OS a été remaniée pour inclure des icônes de carte de crédit plus grandes qui sont plus faciles à voir, et il est également plus facile de parcourir vos cartes stockées. La série Samsung Galaxy Watch 4 sera livrée avec Samsung Pay préinstallé, mais vous pouvez facilement installer Google Pay à partir de l’application Google Play sur la montre. Cette mise à jour de l’application Google Pay et de la prise en charge des paiements sera également déployée sur les montres fonctionnant sous Wear OS 2.0.

Téléchargez et stockez vos chansons préférées avec YouTube Music

La série Galaxy Watch 4 et les autres montres connectées Wear OS 3 seront livrées avec une application YouTube Music autonome. Les abonnés YouTube Premium peuvent télécharger et enregistrer des chansons directement sur la montre pour une écoute hors ligne et créer des listes de lecture personnalisées même si vous n’avez pas votre téléphone avec vous. Une fonction de téléchargement intelligent garantit que l’application ne rafraîchira votre musique téléchargée que lorsque la montre est en charge et connectée au Wi-Fi.

Répondre aux messages de la montre avec les messages mis à jour par Google

Avec l’application Messages by Google améliorée, vous pouvez recevoir et répondre aux messages et même démarrer une discussion directement sur votre montre sans avoir besoin de votre téléphone. Utilisez votre voix, le clavier ou un emoji pour envoyer des messages sur la montre. L’application se synchronise également avec votre téléphone afin que toutes vos conversations soient à jour. Si vous êtes aux États-Unis, en Corée du Sud ou au Japon, vous devez télécharger l’application Messages depuis l’application Google Play. Dans tous les autres pays où la série Galaxy Watch 4 est disponible, l’application sera préinstallée. Vous aurez également accès à l’application Messages améliorée sur les anciennes montres fonctionnant sous Wear OS 2.0.

Téléchargez facilement des applications avec la nouvelle application Google Play

Le Google Play Store fait peau neuve avec Wear OS 3, ce qui facilite grandement la recherche et le téléchargement d’applications sur la montre. Vous découvrirez également des éléments de Material You sur une multitude d’applications Google, avec des créateurs d’applications tiers tels que Calm, Komoot, Period Tracker, Sleep Cycle, Spotify et Strava qui déploieront des versions mises à jour de leurs applications de montre dans les semaines à venir. Vous verrez également la nouvelle application Google Play Store sur les montres intelligentes Wear OS 2.0.

Voir plus : Les meilleures montres connectées que vous pouvez acheter

Si vous cherchez à acheter l’un des nouveaux téléphones pliables de Samsung aux côtés de la Galaxy Watch 4, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton ci-dessous.