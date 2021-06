Découvrez ces 5 offres Prime Day sur les gadgets intelligents Withings populaires – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Prime Day 2021 a été absolument énorme jusqu’à présent, avec littéralement plus de 2 millions de bonnes affaires sur tout et tout ce à quoi vous pouvez penser. Soit dit en passant, ce n’est pas une exagération – Amazon a annoncé qu’il y avait en fait plus de 2 millions d’offres Prime Day disponibles dans le monde cette année.

Vous vous demandez ce que les lecteurs de . Deals ont acheté jusqu’à présent pendant le Prime Day ? Les faits saillants comprennent ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, AirPod 2 pour seulement 99,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix historiquement bas de 28,85 $, le Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération pour moitié prix à 24,99 $, le 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

Maintenant, en plus de tout cela, plusieurs appareils intelligents populaires de Withings sont en vente pour Prime Day, y compris les prix les plus bas de tous les temps sur le Withings Thermo thermomètre intelligent et le Sommeil Withings suivi du sommeil que tout le monde aime tellement !

Une remise Prime Day importante sur le “iPhone des thermomètres frontaux” est l’une des offres les plus populaires que nous ayons couvertes lors du Prime Day. D’autres articles liés à la santé ont également été de gros vendeurs, mais il faudrait être fou pour terminer vos achats Prime Day sans d’abord jeter un œil à toutes les offres Withings disponibles en ce moment.

L’offre la plus remarquable est certainement une remise massive de 36 $ sur le Withings Thermo. Bien que ce thermomètre frontal iHealth que nous avons mentionné précédemment puisse être comparé à l’iPhone tout le temps, c’est le thermomètre infrarouge intelligent de Withings qui a été épuisé pendant près de six mois après le début de la pandémie. Tout le monde en voulait un, et maintenant vous pouvez enfin vous en procurer un au prix le plus bas de 2021. En fait, c’est le prix le plus bas de tous les temps pour ce modèle populaire.

D’autres appareils Withings populaires sont également en vente, notamment le Sommeil Withings coussin de suivi du sommeil, le Body+ de Withings balance intelligente, et plus encore. Découvrez toutes les offres ci-dessous.

Withings Thermo – Thermomètre temporel intelligent, sans contact, adapté aux bébés, nourrissons, tout-petits… Prix catalogue : 69,00 $ Prix : 63,20 $ Vous économisez : 5,80 $ (8 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Withings Sleep – Coussin de suivi du sommeil sous le matelas avec analyse du cycle de sommeil Prix catalogue : 69,30 $ Prix : 63,20 $ Vous économisez : 6,10 $ (9%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Withings BPM Connect – Tensiomètre Wi-Fi intelligent : Médicalement précis, éligible FSA/HSA… Prix catalogue : 69,95 $ Prix : 63,20 $ Vous économisez : 6,75 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Withings Body+ – Balance numérique Wi-Fi intelligente avec synchronisation automatique des applications pour smartphone, compositions complètes du corps… Prix catalogue : 69,00 $ Prix : 63,20 $ Vous économisez : 5,80 $ (8%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Withings Body Cardio – Balance intelligente de composition corporelle Wi-Fi Premium, suit la santé cardiaque, Vascu… Prix catalogue : 104,95 $ Prix : 95,20 $ Vous économisez : 9,75 $ (9%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.