Découvrez ces 6 vidéos TikTok qui deviendront NFT

La plateforme de médias sociaux TikTok se s’étend aux jetons non fongibles (NFT) avec un nouveau lot de vidéos musicales tendances qui deviendront sa première collection NFT dirigée par des créateurs.

Appelés TikTok Top Moments, les jetons seront disponibles dans Ethereum (ETH) et seront alimentés par X immuable , la première solution de mise à l’échelle de couche 2 pour NFT sur la blockchain, a déclaré la société.

TikTok Top Moments “comprend une sélection de six vidéos TikTok d’importance culturelle de certains de nos créateurs les plus appréciés”, a déclaré la plate-forme. “Chaque NFT en tête-à-tête célèbre l’impact que ces créateurs… ont eu sur le divertissement, la culture et la communauté TikTok.”

Les créateurs, “reconnus pour leur impact culturel créatif”, s’associent à d’éminents créateurs NFT tels que COIN ARTIST, x0r, RTFKT, Grimes, en édition limitée NFT.

Les bénéfices iront en grande partie directement aux créateurs et artistes impliqués, selon le communiqué.

Voici les six vidéos qui devraient sortir en tant que NFT le 6 octobre :

Lil Nas X x Rudy_Willingham

La sortie célèbre le single Montero (Call Me By Your Name) du rappeur américain Lil Nas X. Le morceau a fait des vagues en raison de ses thèmes étranges, déclenchant la chanson, décrite par le magazine Billboard comme un « morceau de style flamenco avec un subtil beat trap « À la première place de la liste Hot 100 de la publication.

L’hommage TikTok de Rudy Willingham à Lil Nas X est un kaléidoscope hypnotique de couleurs et de sons qui a attiré l’attention de millions de personnes, dont Lil Nas X lui-même. Chacun des 81 cadres présente les coupes emblématiques de Willingham, photographiées sur un fond qui reflète une partie différente de la génie de LNX », a déclaré TikTok.

CurtisRoach x COIN ARTIST

Le rappeur Curtis Roach a défini une période de quarantaine unique avec une vidéo TikTok mémorable de 15 secondes, et s’associe au créateur de NFT COIN ARTIST pour sa première sortie inspirée de la musique.

FNMeka x RTFKT

Le robot rappeur FNMeka a rassemblé une audience de 10 millions de followers sur TikTok avec des vidéos telles que “Pouvez-vous deviner ce que je prépare ?” Pour ce NFT, le robot collabore avec le créateur de chaussures et objets de collection virtuels RTFKT.

Gary Vaynerchuk x JessssTheMess x x0r

La star de TikTok, Jess Marciante, célèbre pour son tournage de vidéos qui « vivent sans payer de loyer sur sa tête », Gary Vaynerchuk et x0r collaborent sur un NFT qui célèbre la vidéo la plus assemblée sur Tiktok.

Bella Poarch x Grimes

La chanteuse philippino-américaine et personnalité des médias sociaux Bella Poarch et l’artiste canadien Grimes collaborent sur un album où “les amis d’IRL s’entraident pour entrer dans le prochain grand espace”.

Brittany_Broski x Grimes

Brittany Broski, alias “Kombucha girl”, fait équipe avec Grimes, qui a dépassé les attentes avec une série NFT de 6 millions de dollars, dans une baisse dont les bénéfices iront à des œuvres caritatives.

