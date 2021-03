Découvrez ces indispensables accessoires MagSafe de Moment

MagSafe sur l’iPhone 12 a ouvert toutes sortes d’opportunités pour les accessoires et Moment en profite avec une toute nouvelle gamme d’accessoires MagSafe. Avec des supports pour votre iPhone, des supports pour vos accessoires et des étuis, tous compatibles avec MagSafe, ces accessoires sont garantis pour améliorer votre jeu de photographie et de tournage mobile.

Que vous soyez photographe amateur ou cinéaste professionnel, Moment a été fondé pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos moments. Ce qui a commencé comme un Kickstarter à succès, Moment est devenu un nom non seulement dans le domaine des équipements et des accessoires, mais aussi un marché complet pour les créatifs. La communauté Moment est composée de centaines de milliers de photographes, cinéastes et aventuriers, tous déterminés à tirer le meilleur parti de chaque instant.

Le premier de la nouvelle gamme Moment est le support mural Moment pour MagSafe. Ce support est à la fois petit et ultra-fin, mesurant seulement 2,25 pouces de diamètre, et est parfait pour monter votre iPhone sur à peu près n’importe quelle surface plane. D’un côté, ce support utilise le réseau d’aimants (M) Force de Moment, tandis que l’autre utilise un adhésif 3M. Il comporte également un trou traversant fraisé pour que vous puissiez le visser dans un montant ou un ancrage pour cloison sèche.

Que vous souhaitiez que votre téléphone soit sécurisé et accessible pendant vos déplacements quotidiens ou que vous partez pour un voyage sur la route, l’évent de voiture Moment pour MagSafe se fixe directement à l’évent de votre voiture avec un attachement en caoutchouc. L’extrémité opposée intègre également le réseau d’aimants Moment (M) Force, gardant votre iPhone en sécurité et immobile pendant toute la durée du trajet.

La nouvelle ligne de Moment comprend également trois supports de trépied différents avec MagSafe. Le support de trépied Moment avec MagSafe fonctionne avec n’importe quel trépied standard 1/4 « -20 pour prendre des photos ou des vidéos incroyables en portrait ou en paysage. Avec une construction en aluminium à profil bas, ce support est élégant et discret et, comme les autres supports, incorpore Moment réseau magnétique exclusif (M) Force pour un ajustement plus sûr. La gamme comprend également le support de trépied Moment Pro avec MagSafe (paysage uniquement) et le support de trépied Pro avec MagSafe (portrait et paysage) qui intègrent le bras de griffe réglable pour monter une lumière ou le micro lorsque votre téléphone est sur le trépied.

Pour ceux qui cherchent à monter leur iPhone sur des accessoires supplémentaires, il existe le support multi-fileté Moment avec MagSafe. Cette monture a été conçue par les cinéastes de Moment pour fonctionner avec d’innombrables autres accessoires, y compris des bras magiques, des supports de montage, et plus encore. Ce support de plaque à fromage comprend deux filetages femelles 3/8 « et trois filetages femelles 1/4 » -20, vous permettant de monter votre téléphone où vous voulez en utilisant n’importe quel accessoire 1/4 « -20 ou 3/8 ».

Coques Moment pour iPhone avec MagSafe

Alors que les nouvelles montures de Moment sont définitivement les stars de cette nouvelle ligne et peuvent fonctionner à merveille avec ou sans étui, Moment propose également deux nouveaux étuis pour iPhone 12 avec MagSafe que vous ne voudrez pas manquer. Ces étuis intègrent la configuration d’aimants exclusive (M) Force de Moment, offrant une sécurité supplémentaire pour votre iPhone et vos accessoires et sont disponibles dans une variété de tailles et de couleurs.

Le premier est l’étui mince Moment pour iPhone 12 avec MagSafe. Super mince et élégant, tout en étant doux au toucher, cet étui prend en charge à la fois la charge et la connexion MagSafe. Cet étui dispose d’une protection contre les chutes de six pieds et est fabriqué à partir de polycarbonate et de TPU bio-plastique écologique. Il est disponible pour les quatre tailles de l’iPhone 12 et quatre couleurs. Couvert par une garantie à vie, cet étui comprend également une interface d’objectif de série M.

Pour une couche supplémentaire de protection, l’étui pour iPhone 12 de Moment avec MagSafe est l’étui robuste à double composé que vous aimez déjà de Moment, mais maintenant avec la compatibilité MagSafe. Cet étui est fait de TPU bio-plastique écologique et dispose également d’une protection contre les chutes de six pieds. Disponible pour les quatre tailles de l’iPhone 12, il est disponible en toile noire et en bois de noyer élégant. Comme l’étui mince, cet étui est également livré avec l’interface d’objectif de la série M qui le rend compatible avec tous les objectifs de la série M de Moment, et est couvert par une garantie à vie.

Gagnez gros avec Moment

LE PRIX: Vous pouvez participer pour courir la chance de gagner un package iPhone 12 Pro complet, comprenant un nouvel iPhone 12 Pro, une gamme complète de nouveaux accessoires Moment MagSafe, un étui iPhone 12 Pro pour protéger votre téléphone et 3 objectifs Moment à attacher à votre nouveau téléphone.

LE CADEAU: Ce concours n’est ouvert qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni. Terminez toutes les tâches dans le widget ci-dessous pour un maximum d’entrées et votre meilleure chance de gagner! Le cadeau est ouvert jusqu’au 8 avril, et le gagnant sera annoncé dans le widget peu de temps après la date de clôture. Bonne chance!

Gagnez un iPhone 12 Pro et des accessoires MagSafe de Moment!

En participant, vous acceptez notre politique de confidentialité et nos conditions générales.