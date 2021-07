Découvrez ces magnifiques fonds d’écran pour iPhone inspirés de l’iPod nano de 7e génération

Basic Apple Guy vient de publier une collection de superbes nouveaux fonds d’écran pour iPhone, iPad et Mac inspirés de l’un des designs inclus avec l’iPod nano de 7e génération. L’iPod nano de 7e génération est sorti à l’origine en 2012 et a connu deux très petits rafraîchissements au cours de sa vie. Les nouveaux papiers peints sont disponibles en 13 variétés différentes représentant les couleurs de 2012, 2013 et 2015.

L’iPod nano de 7e génération était le deuxième modèle à proposer différentes options de fond d’écran pour l’écran d’accueil. Le modèle de 6e génération était livré avec des fonds d’écran inspirés de ceux disponibles sur l’iPhone et l’iPad à l’époque, mais avec le modèle de 7e génération, Apple a décidé de leur donner leur propre ensemble unique de motifs assortis aux couleurs. L’une de ces conceptions était une série de lignes partant du centre du bas de l’écran. C’est celui que Basic Apple Guy a remasterisé et apporté aux plates-formes actuelles d’Apple.

Vous pouvez voir dans l’image de comparaison ci-dessous à quel point ces récréations sont excellentes. Ce sont vraiment des représentations presque parfaites de ces papiers peints introduits pour la première fois en 2012.

(Crédit photo : Basic Apple Guy)

La collection originale d’iPod nano 2012 comprenait 8 couleurs : ardoise, argent, violet, rose, jaune, vert, bleu et (PRODUCT) rouge. Basic Apple Guy a créé des fonds d’écran qui correspondent à chacun d’eux et ils sont absolument magnifiques. Gardez à l’esprit qu’en 2013, Apple a remplacé l’iPod nano ardoise par un modèle gris sidéral aux côtés de l’iPhone 5s. Il a inclus une version gris sidéral en plus de l’ardoise.

Deux ans plus tard, en 2015, la société a remplacé l’ensemble de la palette de couleurs par des options plus limitées et moins attrayantes. La nouvelle collection comprenait le gris sidéral standard, l’argent et le rouge (PRODUCT) ainsi que les nouvelles couleurs or, rose et bleu. Les fonds d’écran rouges (PRODUCT) de 2012 et 2015 sont les mêmes car Apple n’a pas changé cette couleur. Cependant, Basic Apple Guy a inclus une version argentée rafraîchie du papier peint dans sa collection 2015 pour le distinguer de la variante originale de 2012.

Vous pouvez voir tous ces fonds d’écran côte à côte ci-dessous. Ils sont une promenade amusante dans le passé. Je me souviens avoir utilisé ce motif de fond d’écran sur mon iPod nano de 7e génération en 2012. Je vais certainement les utiliser sur certains de mes appareils. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous !

Collection 2012 (Crédit photo : Basic Apple Guy)

Collection 2015 (Crédit photo : Basic Apple Guy)

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :