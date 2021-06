Découvrez ces offres Chromebook et ordinateur portable à moins de 500 $ pour Prime Day

Il n’y a jamais de mauvais moment pour acheter un nouvel ordinateur portable, et Prime Day signifie que vous êtes à peu près à court d’excuses. Vous pouvez trouver des remises sur toutes les marques et modèles d’ordinateurs portables ou de Chromebooks et dans toutes les gammes de prix. Cette fois, nous nous en tenons à quelques choix abordables pour vous aider à maximiser vos économies. Voici quelques offres d’ordinateurs portables Prime Day pour moins de 500 $.

L’Acer Aspire 5 fait systématiquement partie de la liste de nos ordinateurs portables préférés, surtout lorsque vous voyez son prix. À l’heure actuelle, vous pouvez en acheter un avec le processeur Intel Core i3 de 10e génération pour 319,99 $ (110 $ de rabais). Vous disposerez également de 4 Go de RAM DDR4 pour travailler et d’un SSD de 128 Go pour vous garder en mouvement. L’Aspire 5 d’Acer possède de nombreux ports, vous pouvez donc continuer et prendre une nouvelle souris ou un nouveau clavier pendant que vous y êtes.

Si vous voulez maximiser vos économies, il est difficile de dépasser le prix de 200 $ du Chromebook Plus V2 de Samsung. Il vous coûterait normalement 499,99 $, mais vous pouvez le récupérer dès maintenant pour seulement 299,99 $. Vous regardez un processeur Intel Celeron caché à l’intérieur, ainsi que 4 Go de mémoire et 32 ​​Go de stockage eMMC. Bien que cela puisse sembler peu, c’est plus que suffisant pour maintenir le système d’exploitation Chrome OS léger et rapide.

Un autre ordinateur portable à clapet traditionnel qui mérite d’être examiné est le Lenovo IdeaPad 1 pour 199 $ (56 $ de rabais). Il contient un écran unique de 14 pouces, ainsi que le processeur Celeron N4020 d’Intel. La machine économique de Lenovo est un excellent premier ordinateur portable pour à peu près tout le monde grâce à sa taille abordable, et elle dispose de plusieurs ports USB-A parmi lesquels choisir. La finition Ice Blue est également assez élégante.

Désormais, ceux d’entre vous qui espèrent une machine plus flexible voudront se tourner vers Chrome OS pour les offres d’ordinateurs portables de leur choix. Le Flex 5 de Lenovo avec son processeur Intel Core i3 de 10e génération est tombé à 309,99 $ (120 $ de rabais). Il a du punch pour un Chromebook, avec 64 Go de stockage eMMC pour aller avec 4 Go de RAM DDR4. Le meilleur de tous est peut-être l’écran tactile de 13 pouces – il offre une résolution Full HD nette qui est idéale pour à peu près n’importe quel streaming que vous pouvez imaginer.

Notre dernière offre d’ordinateurs portables bon marché pour Prime Day est un autre excellent moyen d’économiser beaucoup d’argent. Acer réduit son Chromebook Spin 311 léger et flexible à seulement 224,99 $ pour les vacances de magasinage (274 $ de réduction). Il correspond à de nombreux concurrents avec son processeur Intel Celeron N4020, et le petit écran de 11,6 pouces en fait un excellent Chromebook pour les personnes en déplacement. Si vous voulez des tonnes d’écrans, vous devrez peut-être chercher ailleurs. Cependant, il est difficile de battre la portabilité et le prix.

Plus d’offres sur les ordinateurs portables et les Chromebooks Amazon Prime Day

Vous cherchez plus d’offres ? Assurez-vous de parcourir les offres supplémentaires ci-dessous.