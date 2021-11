Découvrez ces stocks d’or au milieu du rallye des prix de l’or

Les cours des actions aurifères ont bondi après que le chiffre de l’inflation américaine d’octobre ait considérablement surpris à la hausse la semaine dernière. Cependant, il n’a pas beaucoup bougé depuis lors. La lecture de l’inflation européenne a également signalé une inflation élevée cette semaine, dépassant l’objectif de la Banque d’Angleterre pour le troisième mois consécutif. L’inflation de la zone euro s’est établie à 4,1%, le niveau le plus élevé en 13 ans, bien que la Banque centrale européenne reste imperturbable.

Source : Shutterstock

Alors, que signifie tout ce mouvement de prix de l’or pour les actions aurifères ? Certaines entreprises ont récemment publié leurs derniers rapports sur les bénéfices et les analystes interviennent.

Or Argonaute (ARNGF)

Argonaute Or (OTCMKTS :ARNGF) a fait état d’un léger recul du bénéfice ajusté par action, à 6 cents par action, contre un consensus de 5 cents par action. L’analyste de Desjardins, John Sclodnick, a déclaré que la hausse des ventes d’or et la baisse des coûts ont entraîné le rythme des bénéfices.

Argonaut a produit 58 800 onces au troisième trimestre, comparativement au consensus de 59 400 onces. La société a vendu 60 600 onces. Ses coûts décaissés se sont élevés à 992 $ l’once et les coûts de maintien tout compris à 1 207 $ l’once, contre le consensus de 1 013 $ l’once et de 1 296 $ l’once.

Desjardins s’attend à ce qu’Argonaut rapporte une production annuelle dans le haut de ses prévisions. Le consensus s’établit à 243 900 onces, conformément aux prévisions de la direction concernant la moitié supérieure de leurs prévisions de 210 000 à 250 000 onces.

Sclodnick a déclaré que la construction de Magino par Argonaut est toujours dans les délais, car les pièces de l’installation de traitement arrivent sur le site. La société mettra à jour son estimation des dépenses en capital le mois prochain, bien que ses prévisions les plus récentes indiquent qu’elle dépasserait de 15 % son budget précédent de 480 millions CAD à 510 millions CAD. Sclodnick a maintenu sa cote d’achat et son objectif de cours de 4,25 CAD et continue de considérer Argonaut comme le premier choix des producteurs, bien qu’il considère toujours la société comme spéculative.

Americas Gold and Silver Corporation (USAS)

Société d’or et d’argent des Amériques (NYSEAMÉRICAIN :USAS) a manqué les estimations consensuelles pour ses résultats du troisième trimestre. Cependant, Sclodnick ne considère pas les résultats comme significatifs pour l’entreprise. Il pense que le marché se concentre principalement sur la montée en puissance de sa propriété Cosalá, la croissance des ressources à Galena et les tests métallurgiques à Relief Canyon.

Les Amériques ont terminé le troisième trimestre avec 2,54 millions de dollars de liquidités et un fonds de roulement de 9,89 millions de dollars. La société a modifié ses débentures convertibles 2024 plus tôt ce mois-ci, augmentant le capital impayé de 6,3 millions de dollars canadiens à 17,9 millions de dollars canadiens. Americas a également pu réduire le prix de conversion de 3,35 CAD à 1,48 CAD.

L’entreprise a déjà commencé à travailler à Cosalá et dispose désormais de plus de 20 000 tonnes de minerai prêtes à être traitées. Sclodnick a noté que l’exploitation minière commencerait dans la zone principale et se déplacerait vers la zone supérieure à plus haute teneur au cours des six prochains mois.

Pendant ce temps, le programme de forage de phase II à Galena avance alors que les Amériques visent à ajouter 50 millions d’onces d’argent supplémentaires à sa base de ressources. Cependant, les opérations minières à Relief Canyon sont suspendues car Americas concentre son capital sur le redémarrage des opérations à Cosalá.

Sclodick souligne que les Amériques se négocient avec une remise de 30 % par rapport à ses pairs producteurs d’or juniors et une remise de 64 % par rapport aux producteurs d’argent. Il pense qu’il s’agit d’une cible d’acquisition attrayante à sa valorisation actuelle. La direction lui a également indiqué qu’il y avait un intérêt pour ses actifs, notamment Galena.

Aya Or et Argent

Aya Or et Argent a également publié ses résultats du troisième trimestre, faisant état d’un bénéfice ajusté de 1 cent par action, conformément au consensus. Le cash-flow par action était légèrement supérieur au consensus, s’établissant à 3 cents par action contre un consensus de 2 cents par action. La société a terminé le trimestre avec 88,1 millions de dollars en espèces.

Jusqu’à présent cette année, Aya a produit 1,17 million d’onces d’argent, soit environ 75 % de l’augmentation prévue de 1,55 million d’onces. Sclodick s’attend à ce que la société dépasse légèrement ses prévisions de production pour l’année entière à 1,61 million d’onces.

Au cours du troisième trimestre, Aya a continué à travailler sur sa mise à jour des ressources et son étude de faisabilité d’expansion à Zgounder. La propriété compte actuellement cinq foreuses en exploitation et Aya a foré jusqu’à présent 15 834 mètres, portant le total foré à 40 703 des 42 000 mètres prévus. À la fin du trimestre, l’étude de faisabilité était achevée à 73 %.

Sclodick souligne qu’Aya a plusieurs catalyseurs à venir au quatrième trimestre, ce qui, selon lui, devrait augmenter la valeur liquidative de l’entreprise. Il s’attend à ce que les résultats de forage à Zgounder soutiennent une solide mise à jour des ressources, constituant la base d’une impressionnante étude de faisabilité. Il croit également que les résultats d’exploration sur la propriété Imiter bis de la société afficheront son prochain projet de développement.

Mine d’Orla

Mine d’Orla a publié ses résultats du troisième trimestre et a informé les investisseurs de l’avancement de son projet Camino Rojo, qui respecte le budget et le calendrier pour la première coulée d’or d’ici la fin de l’année. La construction y est achevée à 96 % et les dépenses en immobilisations s’élevaient à 110,9 millions de dollars à la fin octobre, soit 83 % de son budget de 134,1 millions de dollars.

Orla Mining a terminé la construction du système de concassage, de transport et d’empilage à Camino Rojo et a commencé la mise en service humide. Il accélère maintenant l’exploitation minière là-bas, y compris le forage, le dynamitage et le transport de minerai et de déchets.

Pendant ce temps, l’usine et la raffinerie de Merrill-Crowe sont achevées à 98 % et sont en cours de mise en service. Orla a également finalisé les négociations de la convention collective avec le Syndicat des mineurs. La société disposait de 41,6 millions de dollars en espèces à la fin octobre, dépassant le budget restant de 23,2 millions de dollars. Orla Mining commencera à générer des revenus après la première coulée d’or.

Sclodick rapporte que la société se négocie à 0,76 fois la valeur liquidative, par rapport aux développeurs à 0,58 fois et aux producteurs juniors à 0,76 fois. Il pense que la prime par rapport aux pairs développeurs d’Orla est justifiée en raison de sa transition à court terme vers le statut de producteur, de son profil de coûts bas et de son pipeline de croissance clair.

Les prochains catalyseurs incluent la première coulée d’or, attendue le mois prochain, et la montée en puissance vers des taux de production stables à la fin du premier trimestre. Sclodick anticipe également les résultats des tests métallurgiques sur le matériau sulfuré, qui éclaireront l’évaluation économique préliminaire. Il voit également une mise à jour positive de l’état des permis pour le projet Cerro Quema d’Orla au Panama et une première estimation des ressources pour son gisement de cuivre et d’or Caballito.

Michelle Jones est rédactrice en chef de ValueWalk.com et travaille sur le site depuis 2012. Auparavant, elle a été productrice d’informations télévisées pendant huit ans. Elle a produit les programmes d’information du matin pour les filiales de NBC à Evansville, Indiana et Huntsville, Alabama et a passé une courte période à la filiale de CBS à Huntsville. Elle a de l’expérience en tant qu’écrivain et experte en relations publiques pour une grande variété d’entreprises. Envoyez-lui un courriel à Mjones@valuewalk.com.