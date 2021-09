Découvrez ces thrillers palpitants • .

Parmi les articles les mieux classés sur le contenu sur Netflix en ce moment, il y a une nouvelle série animée qui vous fera voir les appâts cliquables sous un tout nouveau jour. Plus des films sur des assassins et des amis traqués, ainsi que des docuseries captivantes sur le terrorisme et ses conséquences. Ce dernier, en fait, est une série documentaire en cinq épisodes sur l’un des jours les plus marquants de l’histoire des États-Unis. Un jour que je pensais déjà connaître beaucoup de choses, mais Turning Point: 9/11 and the War on Terror m’a définitivement prouvé que j’avais tort et bien plus encore. Si vous êtes comme moi et avez tendance à rechercher des thrillers et du contenu connexe lorsque vous êtes à la recherche de quoi regarder sur Netflix, cette série du réalisateur Brian Knappenberger est un très bon point de départ.

La grande chose à propos de cette série – qui est actuellement n ° 4 sur la liste combinée des 10 meilleurs films et séries télévisées de Netflix – est qu’elle porte un regard beaucoup plus large sur plus que les 24 heures du 11 septembre 2001. La chasse à Oussama ben Laden qui comprend un peu l’acte intermédiaire de la série est assez électrisant. Et le témoignage émouvant et déchirant des personnes qui étaient là, à New York, le 11 septembre, est difficile à écarter. Même chose avec les images incluses dans cette série, dont certaines sont assez choquantes. Il y a des images tremblantes du combiné pré-iPhone capturant la descente des gens des tours dans leur saut désespéré pour éviter les flammes. Et tellement plus que je me suis retrouvé à penser encore, même des jours après avoir terminé la série.

Que regarder sur Netflix – les meilleurs thrillers

En effet, je ne peux pas dire assez de bonnes choses à propos de Turning Point. C’est une œuvre d’une importance monumentale. Un film que tous les Américains devraient probablement prendre le temps de regarder.

En ce qui concerne le côté pur divertissement de l’équation Netflix, il se trouve également qu’il y a aussi quelques autres thrillers qui dominent également la liste des titres tendance sur le streamer en ce moment. Si vous cherchez quoi d’autre à regarder sur Netflix en ce moment dans ce sens, voici quelques recommandations supplémentaires.

Kate

Le thriller de Mary Elizabeth Winstead Kate, sur un assassin qui s’empoisonne et se venge avec les quelques heures qu’il lui reste à vivre, tient toujours bon. Au fait, Hollywood — plus de films d’action avec Mary, s’il vous plaît !

J’ai noté dans une pièce précédente qu’elle dépeint un assassin dur à cuire et que ce film ne fait que dégouliner de friandises pour garder mon cerveau embrouillé. Comme un paysage urbain imbibé de néons qui ressemble à quelque chose d’un jeu vidéo. Plus le Yakuza, Woody Harrelson et près de deux heures d’action à peu près non-stop, imbibée de sang et flamboyante. Est-ce du grand cinéma ? Bien sûr que non. Ai-je apprécié presque chaque minute ? Absolument.

Il est temps que tu rencontres KATE. Mary Elizabeth Winstead joue aux côtés de Miku Martineau et Woody Harrelson dans ce thriller de vengeance néon non-stop du réalisateur Cédric Nicolas-Troyan. Maintenant sur Netflix. pic.twitter.com/PBROs4uZWr – NetflixFilm (@NetflixFilm) 10 septembre 2021

Plus de thrillers à découvrir

En attendant, voici quelques autres titres de thriller à découvrir qui dominent le classement des tendances de Netflix. Ce qui, encore une fois, peut être utile comme guide si vous êtes comme moi et avez tendance à rechercher des thrillers et du contenu connexe lorsque vous cherchez ce qu’il faut regarder sur le streamer.

Appât à clics: Cette série de huit épisodes met en vedette Zoe Kazan, Betty Gabriel et Adrian Grenier. Grienier joue un mari, un père et un frère nommé Nick Brewer qui disparaît soudainement un jour. Une vidéo de Nick finit par apparaître sur Internet. Il est sévèrement battu et brandit une carte qui dit : « J’abuse des femmes. À 5 millions de vues, je meurs.

Continue le synopsis officiel de Netflix : « Est-ce une menace ou un aveu ? Ou les deux? Alors que sa sœur (Kazan) et sa femme (Gabriel) se précipitent pour le trouver et le sauver, ils découvrent un côté de Nick dont ils ignoraient l’existence… Raconté de points de vue tournants, Clickbait est un thriller captivant à enjeux élevés qui explore le façons dont nos impulsions les plus dangereuses et incontrôlées sont alimentées à l’ère des médias sociaux, révélant les fractures toujours plus larges que nous trouvons entre nos personnages virtuels et réels.

Proie: Celui-ci est un film en langue allemande sur un groupe d’amis qui partent en randonnée. “Lorsque le groupe entend des coups de feu à proximité, ils les attribuent à des chasseurs dans les bois”, explique le synopsis officiel de Netflix. Ils se rendent vite compte, cependant, que pour une raison quelconque, ce tireur est le chasseur. Et ils sont devenus la proie involontaire, dans une course désespérée pour la survie.