Découvrez cet aperçu détaillé de Dragon Ball Z: Kakarot On Switch

Avec seulement un mois avant sa sortie le 24 septembre, il semble qu’il y ait beaucoup à attendre avec impatience avec Dragon Ball Z : Kakarot + Un nouvel ensemble Power Awakens sur Switch. Comme son nom l’indique clairement, il contiendra les précédents épisodes DLC “A New Power Awakens Parts 1 et 2”, et Bandai Namco se lance dans le lancement avec diverses vidéos.

Le dernier, ci-dessus, est un gameplay plutôt décent et un aperçu des fonctionnalités – non seulement il donne un avant-goût de la profondeur et de la variété du jeu, mais toutes les images sont la version Switch. Au moins, nous avons une idée de ce à quoi s’attendre du port.

Bien qu’il s’agisse d’une entrée dans la série avec beaucoup de plaisir pour les fans dévoués, cela nous apparaît également comme un point de départ raisonnable pour ceux qui ne se sont pas encore lancés.

Bandai Namco UK a également confirmé que les précommandes obtiendront “une sous-histoire supplémentaire intitulée “Une fête compétitive avec des amis”, un article de cuisine améliorant les statistiques des joueurs, 10 médailles D et un accès anticipé à la formation avec Bonyu, un nouveau design de personnage original d’Akira Toriyama”.

Regardez la vidéo et dites-nous ce que vous en pensez – envisagez-vous de la reprendre ?