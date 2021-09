Découvrez cette bande-annonce de gameplay pour Project Eve

Il y a deux ans, le développeur coréen Shift Up a publié une bande-annonce pour son action RPG Projet Eve, et on nous a donné un autre aperçu du jeu PS5 lors du stream jeudi soir.

La dernière fois que nous avons jeté un coup d’œil au titre, c’était via une bande-annonce en novembre 2020, et bien qu’il ait montré beaucoup d’action, cette nouvelle vidéo de quatre minutes en regorge.

Le jeu se déroule dans un avenir pas si lointain, et l’humanité y a été expulsée de la Terre après avoir perdu la bataille contre des envahisseurs appelés les NA:tifs.

Pour reconquérir la Terre désolée et presque détruite, vous deviendrez Eve, la survivante de l’escouade de parachutistes déployée depuis la colonie, qui doit combattre de puissants ennemis avec de nouveaux compagnons.

Le combat dans le jeu comprend des ensembles de mouvements d’attaque, de défense et d’évasion tout en restant fluide. La seule façon pour le joueur de survivre est d’étudier les schémas d’attaque de divers ennemis et de contrer avec un timing précis, en parant et en utilisant plusieurs compétences de combo.

Au fur et à mesure que le jeu progresse, Eve acquiert des compétences et des objets, devenant de plus en plus forts. L’un des moyens de faire progresser vos compétences est d’utiliser la jauge bêta en parant et en évitant au combat. Vous pouvez ensuite l’utiliser pour acquérir des compétences telles que percer une super armure, exécuter des attaques de balayage, interrompre les combos ennemis, etc. Eve dispose également d’une jauge d’éclatement qui peut être utilisée pour activer des buffs et des attaques puissantes après des parades et des combos successifs.

Avec le retour haptique du contrôleur DualSense, vous pouvez ressentir des sensations amplifiées telles que la lame fendant l’ennemi, et même vos compétences picotant dans vos mains.

Eve fera plus que tuer des ennemis dans le jeu. Elle deviendra également un maître du terrain en escaladant les murs, en glissant tactiquement, en se balançant sur des cordes, etc. Au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin dans l’environnement, vous explorerez et acquérirez également des trésors cachés dans le monde entier.

Il y aura également divers costumes tout au long du jeu si vous souhaitez changer le look d’Eve.

Project Eve est toujours en développement actif et aucune date de sortie n’a été fournie.